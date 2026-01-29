到台南奇美博物館欣賞《埃及之王：法老》（Pharaoh: King of Egypt）特展，除了大英博物館280件展品吸睛、紀念品埃及神娃娃吊飾、木乃伊貓貓扭蛋搶手，《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，必玩免費3大體驗區，自製法老專屬名牌「王名框」聖書體簽名，7款「好運護身符」集印章遊戲及鋼印書籤可以帶回家。
奇美埃及展免費體驗1：自製法老專屬名牌「王名框」聖書體簽名
看《埃及之王：法老》特展，必須認識「王名框」。什麼是「王名框」？是一個橢圓形的框，裡面框住的是法老的名字，用意是將王者名號區隔其他聖書體，同時象徵保護與尊貴，防止名字受到框框之外的干擾和污染。
奇美博物館小編分享看展攻略，表示：「只要看到橢圓框，就可以更快找到『這件是誰的文物。』」
奇美博物館為了增加觀眾參與感，特別在展場內規劃「互動體驗區」，每個人都可以體驗法老的專屬名牌「王名框」，只需在平板螢幕輸入英文名字（或任何喜歡的文字），即可擁有與法老同款、獨一無二的古埃及聖書體姓名框；記得還可以手機掃描下方QRCode，就能輕鬆下載圖片。
奇美埃及展免費體驗2：7款「好運護身符」集章遊戲
古埃及人相信，特定的符號能帶來好運或守護。館方精選7大好運護身符，觀眾挑戰收集印章遊戲，把跨越千年的祝福帶回家。
◾️永恆的生命（Ankh）：象徵永恆的生命
◾️荷魯斯之眼（Eye of Horus）：象徵幸福與治癒
◾️聖甲蟲（Scarab）：象徵重生與轉變
◾️傑德柱（Djed Pillar）：象徵力量與穩定
◾️蓮花（Sesen）：象徵創造與重生
◾️眼鏡蛇（Uraeus）：象徵神聖權利與保護
◾️瑪特羽毛（Maat）：象徵真理與公正
奇美埃及展免費體驗3：7款「好運護身符」鋼印書籤
奇美博物館挑選的7款「好運護身符」，除了變成色彩豐富的印章，也打造成特製鋼印，民眾可在「互動體驗區」內，挑選自己喜歡的符號，壓印成書籤帶回家。
台南奇美博物館獨家合作大英博物館，2026年特展《埃及之王：法老》今起展出280件稀珍文物、99%展品首度在台亮相。展品歷史橫跨近3000年，從古埃及第三王朝至滅亡後的羅馬時期，領略拉美西斯二世、圖坦卡門等56位法老統治期間的文物，涵蓋黃金珠寶、陪葬珍品、神廟建築、棺木與文書信件等，從工藝精巧僅2公分的金飾、到重達2噸的宏偉石像，尤其一次罕見來台總計達28噸的巨型石雕，震撼磅礡，是埃及法老文物來台規模之最！
館方也特別推出「法老探險隊」親子導覽主題活動，邀請大小朋友化身考古學家，共學共玩解開法老王權符號與王室密碼，領略法老從統治到追求永生之路，在趣味中掌握展區重點知識。。亦提供專人定時導覽，自備具行動上網的手機及耳機，即可享免費語音導覽服務。
《埃及之王：法老》展覽時間、地點！6大購票平台一覽
◾️展出地點：奇美博物館 一樓特展廳
◾️展覽日期：2026年1月29日至2027年1月10日
◾️除每週三、除夕休館。2026年休館日2/4、3/11、4/15、5/13、6/10、7/15、8/12、9/9、10/14、11/4、12/2，限持《埃及之王：法老》特展之當日週三藝享票者入館
◾️展覽時間：9:30-17:30（特展最後入場時間16:30）
◾️票價：「一般票」全票580元、優惠票480元，「週三藝享票」2000元（官網獨賣）
◾️官網購票網址：https://chimeimuseum.fonticket.com/ticket/regular_BM
◾️其他售票平台：Klook、KKday、ibon、Trip.com、易遊網、雄獅旅行社、高鐵國旅聯票
資料來源：奇美博物館、大英博物館
