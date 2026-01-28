埃及迷尖叫！台南奇美博物館合作大英博物館，《埃及之王：法老》（Pharaoh: King of Egypt）特展將於1月29日開展，《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱展覽紀念品！超過40款限定周邊商品價格、品項一次整理，推薦大英博物館精選埃及神娃娃吊飾、木乃伊收納盒、埃及貓馬克杯、法老泰迪熊、古埃及變裝浮水鴨、隨行水壺、貓神鑰匙圈，還有隱藏版紀念品「木乃伊貓貓扭蛋、法老貓身像」！重點是，沒有買票也可以進去紀念品區買逛，真的要馬上衝。

奇美博物館埃及展紀念品！大英博物館精選娃娃吊飾、木乃伊收納盒

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，3款埃及神娃娃吊飾有拉美西斯二世守護神隼（長得像貓頭鷹）、塞赫麥特女神（獅首穿裙子）、阿努比斯超可愛，戴上頭巾的法老泰迪熊腳底還有The British Museum刺繡；木乃伊收納盒有4款，鐵盒內層、雙面都有不同圖案超欠收。

▲埃及神娃娃吊飾和戴上頭巾的法老泰迪熊要買爆。（圖／記者蕭涵云攝）
▲埃及神娃娃吊飾和戴上頭巾的法老泰迪熊要買爆。（圖／記者蕭涵云攝）
▲經典浮水小鴨變裝古埃及造型。（圖／記者蕭涵云攝）
▲經典浮水小鴨變裝古埃及造型。（圖／記者蕭涵云攝）
◾️埃及神吊飾490元

◾️埃及貓馬克杯450元

◾️展覽收藏徽章200元

◾️法老泰迪熊 850元

◾️經典小鴨390元

▲大英博物館泰迪熊與隨行水圖。（圖／記者蕭涵云攝）
▲大英博物館泰迪熊與隨行水圖。（圖／記者蕭涵云攝）
▲木乃伊收納盒幫大家劇透內層圖案。（圖／記者蕭涵云攝）
▲木乃伊收納盒幫大家劇透內層圖案。（圖／記者蕭涵云攝）
◾️隨行水壺1100元

◾️木乃伊收納盒350元

◾️造型磁鐵200元

◾️造型書籤420元

◾️British Museum Teddy Bear 750元

▲大英博物館精選來台鑰匙圈。（圖／記者蕭涵云攝）
▲大英博物館精選來台鑰匙圈。（圖／記者蕭涵云攝）
▲馬克杯、玻璃杯款式眾多，徽章、別針也都有。（圖／記者蕭涵云攝）
▲馬克杯、玻璃杯款式眾多，徽章、別針也都有。（圖／記者蕭涵云攝）
◾️埃及別針組一組4款380元

◾️玻璃杯雙入組590元

◾️瓷磚杯墊500元

◾️經典馬克杯450元

◾️埃及貓馬克杯450元

◾️羅塞塔馬克杯420元

◾️埃及鑰匙圈350元

◾️貓神鑰匙圈250元

◾️倫敦鑰匙圈350元

▲隱藏版紀念品就是扭蛋機，超多人排隊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲隱藏版紀念品就是扭蛋機，超多人排隊。（圖／記者蕭涵云攝）
隱藏版紀念品！木乃伊貓貓扭蛋、法老貓身像

奇美博物館為了《埃及之王：法老》特別引進兩款扭蛋機成開箱一大亮點，排隊扭蛋的人絡繹不絕，4款「木乃伊貓貓扭蛋」，不同品種的貓咪木乃伊，可以收進吐著舌頭的貓型棺柩裡；5款「法老貓身像」的頭巾還可以拿下，堪稱隱藏版紀念品一定要扭。

▲裝飾擺件精選法老、貓神與狗神。（圖／記者蕭涵云攝）
▲裝飾擺件精選法老、貓神與狗神。（圖／記者蕭涵云攝）
▲透卡材質的悠遊卡質感很好。（圖／記者蕭涵云攝）
▲透卡材質的悠遊卡質感很好。（圖／記者蕭涵云攝）
《埃及之王：法老》紀念品！透明悠遊卡、壓克力鑰匙圈盲袋

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，質感超好的透明紀念悠遊卡、壓克力鑰匙圈盲袋、展覽設計老帽可自行搭配徽章，以古埃及文字聖書體刺繡奇美博物館CHIMEI MUSEUM的Logo T-Shirt，竟然還有一本古埃及文書寫的彼得兔故事書，雖然看不懂但實在好有趣。

◾️紀念悠遊卡200元

◾️瓷磚磁鐵100元

◾️埃及貓神坐姿790元

◾️埃及狗神坐姿1100元

◾️埃及法老收納盒1100元

▲文具類商品款式眾多。（圖／記者蕭涵云攝）
▲文具類商品款式眾多。（圖／記者蕭涵云攝）
▲燦金書籤、燙金貼紙，光澤很閃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲燦金書籤、燙金貼紙，光澤很閃。（圖／記者蕭涵云攝）
◾️古埃及貼紙-大人的圖鑑120元

◾️古埃及便條本150元

◾️法老紙膠帶130元

◾️古埃及連續印章280元

◾️古埃及造型便利貼200元

◾️古埃及貼紙-梅傑德(2入)150元

◾️古埃及滑鼠墊350元

◾️古埃及收納袋720元

▲書籍、明信片也選擇眾多。（圖／記者蕭涵云攝）
▲書籍、明信片也選擇眾多。（圖／記者蕭涵云攝）
◾️展覽專書1850元

◾️展覽明信片80元

◾️書籍《埃及五千年》850元

◾️書籍《尼羅河》990元

◾️原文書420～790元

◾️埃及文書寫的彼得兔故事書420元

◾️珍藏筆記本350元

◾️A4資料夾80元

▲壓克力鑰匙圈盲袋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壓克力鑰匙圈盲袋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲個人穿戴配件有T恤、帽款與襪子。（圖／記者蕭涵云攝）
▲個人穿戴配件有T恤、帽款與襪子。（圖／記者蕭涵云攝）
◾️壓克力鑰匙圈盲袋180元（6款隨機）

◾️聖書體Logo T-shirt 850元

◾️展覽設計老帽790元

◾️古埃及襪子380元

◾️托特包550元

◾️法老圖騰煎餅（瓦煎燒禮盒）420元

▲購物袋顏色、款式選擇一覽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲購物袋顏色、款式選擇一覽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲奇美博物館埃及展紀念品區，沒買票也可以自由進入。（圖／記者蕭涵云攝）
▲奇美博物館埃及展紀念品區，沒買票也可以自由進入。（圖／記者蕭涵云攝）
奇美博物館《埃及之王：法老》紀念品區就設在公開空間，沒有買票的民眾也可以放心走進去、自由買逛紀念品，真的太方便了。推薦大家一定要來買爆啊。

資料來源：奇美博物館大英博物館

