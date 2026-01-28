埃及迷尖叫！台南奇美博物館合作大英博物館，《埃及之王：法老》（Pharaoh: King of Egypt）特展將於1月29日開展，《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱展覽紀念品！超過40款限定周邊商品價格、品項一次整理，推薦大英博物館精選埃及神娃娃吊飾、木乃伊收納盒、埃及貓馬克杯、法老泰迪熊、古埃及變裝浮水鴨、隨行水壺、貓神鑰匙圈，還有隱藏版紀念品「木乃伊貓貓扭蛋、法老貓身像」！重點是，沒有買票也可以進去紀念品區買逛，真的要馬上衝。
奇美博物館埃及展紀念品！大英博物館精選娃娃吊飾、木乃伊收納盒
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，3款埃及神娃娃吊飾有拉美西斯二世守護神隼（長得像貓頭鷹）、塞赫麥特女神（獅首穿裙子）、阿努比斯超可愛，戴上頭巾的法老泰迪熊腳底還有The British Museum刺繡；木乃伊收納盒有4款，鐵盒內層、雙面都有不同圖案超欠收。
◾️埃及神吊飾490元
◾️埃及貓馬克杯450元
◾️展覽收藏徽章200元
◾️法老泰迪熊 850元
◾️經典小鴨390元
◾️隨行水壺1100元
◾️木乃伊收納盒350元
◾️造型磁鐵200元
◾️造型書籤420元
◾️British Museum Teddy Bear 750元
◾️埃及別針組一組4款380元
◾️玻璃杯雙入組590元
◾️瓷磚杯墊500元
◾️經典馬克杯450元
◾️埃及貓馬克杯450元
◾️羅塞塔馬克杯420元
◾️埃及鑰匙圈350元
◾️貓神鑰匙圈250元
◾️倫敦鑰匙圈350元
隱藏版紀念品！木乃伊貓貓扭蛋、法老貓身像
奇美博物館為了《埃及之王：法老》特別引進兩款扭蛋機成開箱一大亮點，排隊扭蛋的人絡繹不絕，4款「木乃伊貓貓扭蛋」，不同品種的貓咪木乃伊，可以收進吐著舌頭的貓型棺柩裡；5款「法老貓身像」的頭巾還可以拿下，堪稱隱藏版紀念品一定要扭。
《埃及之王：法老》紀念品！透明悠遊卡、壓克力鑰匙圈盲袋
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，質感超好的透明紀念悠遊卡、壓克力鑰匙圈盲袋、展覽設計老帽可自行搭配徽章，以古埃及文字聖書體刺繡奇美博物館CHIMEI MUSEUM的Logo T-Shirt，竟然還有一本古埃及文書寫的彼得兔故事書，雖然看不懂但實在好有趣。
◾️紀念悠遊卡200元
◾️瓷磚磁鐵100元
◾️埃及貓神坐姿790元
◾️埃及狗神坐姿1100元
◾️埃及法老收納盒1100元
◾️古埃及貼紙-大人的圖鑑120元
◾️古埃及便條本150元
◾️法老紙膠帶130元
◾️古埃及連續印章280元
◾️古埃及造型便利貼200元
◾️古埃及貼紙-梅傑德(2入)150元
◾️古埃及滑鼠墊350元
◾️古埃及收納袋720元
◾️展覽專書1850元
◾️展覽明信片80元
◾️書籍《埃及五千年》850元
◾️書籍《尼羅河》990元
◾️原文書420～790元
◾️埃及文書寫的彼得兔故事書420元
◾️珍藏筆記本350元
◾️A4資料夾80元
◾️壓克力鑰匙圈盲袋180元（6款隨機）
◾️聖書體Logo T-shirt 850元
◾️展覽設計老帽790元
◾️古埃及襪子380元
◾️托特包550元
◾️法老圖騰煎餅（瓦煎燒禮盒）420元
奇美博物館《埃及之王：法老》紀念品區就設在公開空間，沒有買票的民眾也可以放心走進去、自由買逛紀念品，真的太方便了。推薦大家一定要來買爆啊。
資料來源：奇美博物館、大英博物館
