▲宋偉恩（如圖）曾在直播中透露自己患有「幽閉恐懼症」，獨自闖入70公分寬的黑暗密道，讓不少觀眾看了佩服。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

實境節目《百分之一相對論》由陳漢典、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本主持，上週日（25日）播出第四集，正式進入第二單元《歡迎來到黎明別館》，黃偉晉正式加入主持群，然而一開始就發生插曲。節目中數名黑衣人突然出現挾持嚇壞眾人，在一陣慌亂中偉晉撞到道具，整個人在地板上打滾，讓本人又氣又好笑，不少網友也擔心他因此受傷。事後偉晉在直播中分享：「還好我沒有跌得很慘，不然應該是會脫皮。」在第二單元《歡迎來到黎明別館》中，劇組特地前往位於北投的一處老眷村「中心新村」進行拍攝，並邀請眾多實力派演員喜翔、韓瑜、伊正、馬力歐、周曉涵、廖允杰、鄭煒齡Rin，以及首次挑戰戲劇的網紅喬瑟夫來擔任劇情推進的重要角色。新加入主持群的黃偉晉因為常常在遊戲中脫穎而出，讓大家對他寄予厚望，本人則緊張表示：「你們不要把重擔都放在我身上喔！」導演郭方儒表示，這次《歡迎來到黎明別館》的單元當中團隊花了很多時間在琢磨戲劇的內容，大家可以發現其實很多環節都是戲劇跟實境同時進行，主持群一邊在解謎闖關，劇情也同時進行中，「這是一個很大膽也是很新鮮的嘗試，希望可以帶給觀眾全新的實境節目面貌，也請大家好好期待後面的劇情會越來越精彩」。值得一提的是，曾在直播中透露自己患有「幽閉恐懼症」的宋偉恩，為了成功解謎、拿取關鍵道具，竟獨自闖入70公分寬的黑暗密道，過程中慘遭「日本武士」追殺。宋偉恩回想起錄影過程直言，覺得必須要做出一些貢獻，不能這種勇敢的事情都交給其他人，「再這樣下去可能會被換掉，所以我來」，讓不少網友看了紛紛讚嘆太勇敢。