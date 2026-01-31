我是廣告 請繼續往下閱讀

江宏恩胞弟就是江振誠 最強跨界兄弟檔

劉以豪叫他表哥！謝承均過年經常去串門

▲謝承均（左）與劉以豪（右）是表兄弟，過年還會去彼此家中串門。（圖／謝承均臉書）

好歌喉來自基因？張智成表妹是梁靜茹

▲好歌喉來自基因？張智成（右）表妹是梁靜茹（左）。（圖／梁靜茹微博）

唐綺陽是朱俐靜遠房表姊 直播中曾為她落淚

▲唐綺陽（上）是朱俐靜（下左）遠房表姊，曾邀她上自己的節目。（圖／唐綺陽占星幫臉書）

沈建宏要叫徐若瑄阿姨 表姊還是應采兒

▲沈建宏（左）與徐若瑄（右）是遠親，論輩份應該要叫徐若瑄阿姨。（圖／沈建宏臉書）

▲應采兒（右）算是徐若瑄的「姨表妹」，但兩人親戚關係太遠，所以不是很熟。（圖／應采兒IG@yingcaier）

這些名人都是親戚你知道嗎？大眾熟知的本土劇一哥江宏恩，親弟弟竟是米其林名廚江振誠，此事近日在Threads上引發熱議，更帶動關於演藝圈親戚組合的討論潮。除了江氏兄弟外，劉以豪的表哥是8點檔男神謝承均、情歌天后梁靜茹的表哥是同為歌手的張智成、「國師」唐綺陽的表妹則是已故女星朱俐靜；還有男星沈建宏應該要叫徐若瑄阿姨、叫應采兒表姊。這些名人、巨星的親戚關係都讓粉絲意想不到。在演藝圈與美食界，江宏恩與江振誠這對親兄弟絕對是最強代表。55歲哥哥江宏恩憑藉《飛龍在天》奠定戲劇一哥地位，50歲弟弟江振誠則是享譽國際的米其林主廚；雖然兩人領域不同，但都在各自的專業中達到巔峰。江振誠已經轉型的餐廳RAW過去長期被譽為「全台最難訂位餐廳」，江宏恩就曾透露，自己想吃也要排隊，讓粉絲笑翻。另一對在演藝圈知名的親戚檔則是劉以豪與謝承均。謝承均曾在受訪時親口證實，劉以豪是他的親表弟，，兩家人過年時也經常串門子。謝承均笑說劉以豪家人很好客，每次去劉以豪家都會被好好招待，兩人也曾在社群發過與彼此的合照，堪稱高顏值表兄弟組合。在演藝圈中感情也很不錯的還有「表兄妹檔」梁靜茹與張智成，兩人都是馬來西亞籍歌手，梁靜茹1999年率先來台出道後，張智成2002年也跟著來台發展，代表作包含〈末日之戀〉、〈凌晨3點鐘〉。雖然張智成名氣不比梁靜茹，但他們關係一直都很不錯，，可見音樂才華根本藏不住。目前也在演藝圈相當活躍的星座大師唐綺陽則與已故女星朱俐靜是表姊妹，這層關係在朱俐靜過世後才為人所知，因為兩家人比較少往來。，雙方不會經常見面，但由於兩人都在演藝圈工作，因此彼此私下也都會為對方默默加油打氣；朱俐靜2022年因乳癌過世時，唐綺陽在直播中提起此事還忍不住落淚，令人鼻酸。最後一組要介紹的演藝圈親戚組合有些複雜，童星出道現已淡出演藝圈的男星沈建宏，其實要叫「不老女神」徐若瑄阿姨；，雖然兩人沒有實質血緣關係，但徐若瑄曾替沈建宏主演的電影《阿青，回家了》站台。而沈建宏的外婆還是應采兒外公的姐姐，他也算是應采兒的表弟。至於應采兒與徐若瑄，算起來也是遠親，但公開互動較少，似乎有點不熟。。應采兒事後則意有所指地發文：「2010年情人節我們註冊結婚，2013年的情人節，」由此可見，她與徐若瑄的關係應該不是太熟悉。