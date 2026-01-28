我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡健雅（如圖）出道29年，從沒發行過演唱會現場紀錄影音，今天過51歲生日，第一次釋出珍貴畫面。（圖／躍耳娛樂提供）

四度榮獲金曲歌后肯定、擁有多首百萬金曲的「Tanya」蔡健雅，今（28）日迎來51歲生日，在這個特別的日子裡，她也送給歌迷一份等待了29年的大禮。很難想像，出道至今從未發行過任何影音作品的她，終於打破慣例，選在生日當天發行《Let’s Depart！給世界最悠長的吻 演唱會實錄》。蔡健雅打趣地說：「一百年前就跟大家說好的作品終於完成了！」而從這份禮物背後，其實藏著她多年來的心路歷程，她感性表示，過去因對自我要求極高而充滿恐懼，如今到了這個年紀，終於突破心魔，「懂得擁抱並愛上自己的不完美」。對許多歌手而言，發行演唱會DVD是常態，但對蔡健雅來說卻是一大跨越。這是她出道29年來，第一次主動向公司提出「想把演唱會錄製下來」。她坦言，過去因為心理障礙，總覺得自己表現不夠好，加上多年來聲音與身體狀況的不穩定，讓她對「錄影」這件事心生畏懼。「只有一次機會紀錄，萬一當天聲音狀況不佳、拍攝角度不好，又不能重拍重錄，怎麼辦？」這些擔憂曾讓她卻步，但這次她笑著說：「因為，時間到了！」決定將珍貴的感動永久留存。「Let’s Depart！給世界最悠長的吻」巡迴演唱會橫跨四年，這段期間蔡健雅歷經了身心靈的巨大轉變。她透露，曾在最脆弱、自我懷疑時，一度想放棄做音樂，甚至質問宇宙「做音樂到底有什麼意義？」後來靜下心來，她聽到了答案：「你的任務就是來經歷人生，用音樂療癒人心。」經過多年的心理建設，她學會與身體、靈魂溝通，從晦暗走向光亮，期許自己能像顆小太陽，照耀所有在音樂裡的同類。為了這張別具意義的作品，蔡健雅親自擔任後期音樂製作，耗時整整一年，進錄音室協同製作5.1聲道環繞音效，並邀請名導Birdy Nio操刀影像剪輯。實體作品設計更是別出心裁，捨棄傳統光碟，改以「雙面鏡」造型的USB載體收錄，呼應「世界是一面鏡子」的理念，並搭配感光油墨印製的寫真冊，象徵「經歷黑暗後，終將向光前行」。