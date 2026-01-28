我是廣告 請繼續往下閱讀

▲篠崎泫開箱5000萬豪宅裝潢。（圖／IG＠hsyan0625）

香港籍網紅Toyz（劉偉健）因為在台灣販售大麻菸彈被捕，遭判刑4年2個月。今（28）日他被爆出在監獄中和女友篠崎泫完成結婚手續，這樣就可以讓他在出獄後繼續留在台灣發展，還有新房子可以住，因為女方去年花費了5000萬買了一間內湖中古屋，而Toyz大方贊助了對方1000萬元。根據《鏡週刊》報導，Toyz和篠崎泫在2024年時被拍到現身內湖看房，兩人開著百萬豪車、跟著房仲走進VIP室，輕鬆拿下屋齡15年、室內約35坪的中古屋，價值5千萬，而其中傳出Toyz大方贊助了篠崎泫1000萬元，不過對贊助傳聞篠崎泫並沒有做出回應。而網紅Toyz因持有、販售大麻菸彈，於2021年11月遭法院判處4年2個月有期徒刑，他在2024年5月16日正式入獄服刑。由於Toyz為香港籍，並未持有中華民國國籍，外界質疑他是否無法申請假釋，可能需要關好關滿，對此台中監獄副典獄長黃勝雄澄清，強調「本國籍與外國籍並無差異，依法仍可申請假釋」，打破外界誤解。網紅律師「律見奇奇怪怪」也曾解析Toyz的刑期狀況，指出假釋條件不僅是服刑期須達總刑期的二分之一，實務上還包括操行成績需達合格標準、受刑人須升至第二級以上（共分四級）。根據我國相關統計，刑期落在3至6年的受刑人，平均服刑執行率約為6成，換算下來Toyz最快服刑2年6個月就有機會假釋出獄，若以2024年5月16日入獄時間推算，他最快可能於2026年11月16日獲准假釋，動向仍備受外界關注。