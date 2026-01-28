我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年中信兄弟季票購票資訊。（圖／中信兄弟提供）

▲2026年中信兄弟會員方案相關權益。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟宣布2026年RHINOSHIELD季票與4種會員資格開賣資訊，今年季票招募人數限制名額為650人，售價有23999元與26999元兩種票價，可觀看2026年全年度47場台中洲際棒球場賽事，並擁有例行賽專屬座位，此外，本次會員資格猛象會、艾樂粉、親子象與享象悠遊卡，僅限報名一種會員別，但2025年之前若有重複會員，將不作規範。中華職棒36年球季將於3月28日開幕，中信兄弟近期公布季票及會員續約、購買時程，最早2月2日為2025年季票續約、接續是季票位置更換、2026年新季票招募，猛象會、艾樂粉、親子象與享象悠遊卡會員續約，則從2月3日起開賣，2025年會員依舊擁有優先購買權。限制人數方面，季票招募人數是650人，台中洲際棒球場內野熱區下層C-F區價格為26999元，其餘內野下層A-B區、內野下層C-F區15排後、內野下層G-K區則為23999元，季票會員的季初贈品也已公布，包含季票證、季票多功能包與專屬的「月份」小象值星帶。會員方面，本次依舊開放猛象會、艾樂粉、親子象等3項會員，擁有專屬會員禮、購票優先權、商品85折優惠與電商、門票折價卷各10張，價格為3880元，享象悠遊卡會員則是1280元，例行賽、季後賽購票為第三順位優先，商品9折優惠，價格為1280元，各會員的招募人數都是1200名。此外，中信兄弟球團本次特別強調，新會員報名僅限報名1種會員別，意即單一會員別，每人限加入一種，但若是2025年（含）之前就有的重複會員，將不作規範，但不得再新加入其他會員別。