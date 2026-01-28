我是廣告 請繼續往下閱讀

A組： 墨西哥紅魔鬼（LMB）、美國協會聯賽凱恩郡美洲獅（Kane County Cougars）、委內瑞拉職業聯盟代表（待定）。

B組： 中信兄弟（CPBL）、古巴國家系列賽冠軍（待定）、尼加拉瓜達諾斯隊（Dantos de Managua）。

世界棒壘球總會（WBSC）與墨西哥棒球聯盟（LMB）今（17）日正式宣布，第3屆美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas）將於當地時間3月24日至29日在墨西哥城盛大開打。本屆賽事最令台灣球迷驚喜的亮點，莫過於中信兄弟獲邀參賽，將跨越半個地球遠征美洲，與各國職棒冠軍爭奪「冠軍中的冠軍」頭銜。美洲棒球冠軍聯盟會長岡薩雷茲（Guillermo Ramirez Gonzalez）在記者會上特別對中信兄弟表達由衷感謝。他強調：「這一次我們決定跨出一大步，邀請來自CPBL的中信兄弟參賽。非常感謝球團願意克服地理障礙，從台灣遠赴墨西哥，這極具挑戰性，但我深信這支亞洲勁旅的加入，將打造出全球頂尖的國際俱樂部賽事。」墨西哥棒球聯盟執行主席維加（Horacio de la Vega）也指出，隨着中信兄弟的加入，本屆賽事的競爭力與話題性將達到前所未有的高度，逐步實現全球「冠軍聯賽」的宏偉藍圖。本屆賽事將於墨西哥城紅魔鬼隊主場Alfredo Harp Helú球場舉行。考慮到台灣與墨西哥的時差問題，賽會特別做出友善的安排。中信兄弟所屬的B組預賽，將固定於當地時間上午10點開打，換算成台灣時間約為晚間時段，方便台灣觀眾跨海為自家球隊加油；而包含地主墨西哥在內的A組賽事則安排在當地時間晚間7點。根據賽制規定，預賽各組第1名直接晉級4強，第2、3名則需透過驟死戰爭奪剩餘門票。冠軍戰預計於當地時間3月29日下午2點（台灣時間30日凌晨）舉行。 而賽事門票預計將於2月16日正式開賣。