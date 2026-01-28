我是廣告 請繼續往下閱讀

衛冕軍奧克拉荷馬雷霆今（28）日於主場104：95擊敗紐奧良鵜鶘，比賽結束槍響時，鵜鶘菜鳥費爾斯（Jeremiah Fears）與雷霆防守悍將多爾特（Luguentz Dort）發生肢體衝突，隨後互抓衣領互罵，引發全場躁動，但不少球迷看到賽後影片，反而關注一旁雷霆一哥「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），從淡定到驚訝的豐富表情包。近期苦吞2連敗的雷霆，本場面對戰績不佳的鵜鶘，在一哥SGA攻下29分、中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）聯手發揮下，最終9分差取勝，但賽後討論焦點都聚焦在費爾斯與多爾特的衝突上。當時比賽結束槍響後，拿到籃板的費爾斯還想上籃攻框，多爾特疑似不滿菜鳥行徑，大動作將其扯下，隨後兩人面對面開噴，隨後互抓衣領，由於當時比賽已結束，雙方球員、制服組與教練都衝到場上，阻衝突進一步擴大。當重播畫面播出衝突瞬間時，正好在一旁的SGA表情也被完整收錄，從原本淡定看兩人互噴，到後面動手時，SGA也立刻露出超驚訝表情，隨後上前阻攔，球迷就笑說，「每次有衝突他都這表情」、「抱歉，我都在看SGA」、「感覺他真的嚇到了」、「大概是長這樣XOX」