NBA美國職籃（National Basketball Association）西區龍頭與墊底的對決今（28）日開打，衛冕軍奧克拉荷馬雷霆坐鎮主場迎戰紐奧良鵜鶘。雷霆在明星後衛「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與長人霍姆格倫（Chet Holmgren）聯手發揮下，最終以104：95擊敗鵜鶘，不僅終結了近日的2連敗，更取得本季對鵜鶘的3連勝。然而，比賽結束哨音響起後，雙方球員竟爆發推擠衝突，為這場激戰增添了不少火藥味。

SGA進攻受阻　買犯絕技續命張伯倫紀錄

雷霆本場比賽在二當家威廉姆斯（Jalen Williams）缺陣下，SGA在進攻端明顯遭到鵜鶘重點圍剿。SGA前兩節手感冰冷，上半場9投僅3中，但在鵜鶘極具針對性的防守下，他展現MVP等級的調整能力，頻頻透過切入製造犯規，全場獲得14次罰球。

SGA最終奪下全場最高的29分、6籃板及4助攻，這也是他連續第118場比賽得分突破20大關，繼續向張伯倫（Wilt Chamberlain）的歷史神蹟逼近。

霍姆格倫攻守俱佳　「胖虎」無法繼續當英雄

除了SGA的火力輸出，雷霆內線支柱霍姆格倫今日表現更為全面，繳出20分、14籃板、3助攻及驚人的5次火鍋，完美鎮守禁區。外線方面，射手以賽亞·喬（Isaiah Joe）替補出發飆進5記三分球、挹注17分，成為球隊拉開比分的關鍵。

反觀鵜鶘隊，上一場剛成為擊敗馬刺最大功臣的「胖虎」威廉姆斯（Zion Williamson）今日雖有21分、11籃板的雙十演出，但在雷霆的壓迫防守下未能帶動逆轉氣勢。加上後場雙槍墨菲（Trey Murphy III）與瓊斯（Herbert Jones）合計32投僅6中的低迷表現，讓鵜鶘遺憾吞敗。

終場衝突成插曲　雷霆鞏固西區第一寶座

值得一提的是，比賽末段原本雷霆已穩操勝券，但多爾特（Luguentz Dort）與鵜鶘球員費爾斯（Trey Alexander）在讀秒階段發生推擠衝突，雙方球員集結場中，場面一度火爆。

雷霆贏球後戰績穩居西區龍頭，接下來將面臨艱難的客場二連戰，先後挑戰愛德華茲（Anthony Edwards）領軍的灰狼，以及遠征丹佛高原對決今日傳來約基奇好消息的金塊。

