▲趙傳（如圖）今（28）日舉辦演唱會記者會，睽違4年他將再度開唱，他透露演出將全面升級。（圖／記者朱永強提供）

資深音樂人伍思凱的獨子伍靖近日捲入負面風波，引發外界對「星二代」教養的再度關注。而在這波輿論浪潮中，與伍思凱同期、同樣身為父親的「搖滾硬漢」趙傳，意外成為旁觀的見證者。今（28）日他舉辦記者會，會後受訪時表示，他不久前才剛巧遇過伍思凱，兩位老友相見歡，早已淡出歌壇的伍思凱，目前狀態不錯。從這起事件延伸，趙傳也談及自己目單身，3個小孩都希望他能和前妻破鏡重圓，他自己是覺得順其自然就好。對於老友兒子的爭議，趙傳保持著資深藝人的厚道與分寸。雖然兩人已許久未有密切聯繫，但他回憶起兩週前在飛機上的一場偶遇：「嚴格說起來，那是在新聞出來之前。我們有打個招呼，雖然沒有深聊，但他看起來狀態相當不錯。」趙傳補充，再上一次見面時兩人相談甚歡，甚至還一同小酌，在他眼中，伍思凱依然維持著良好的生活步調，並未顯露異狀。既然談到了星二代的風波，育有二女一子的趙傳，也分享了他的家規。不同於外界對星爸媽溺愛的想像，趙傳在孩子求學階段就立下了嚴格的門禁與家規。「長大後他們有自己的生活，我管不了全部，但我只要求兩件事。」趙傳嚴肅地說，第一是「以和為貴」，既不許仗勢欺負人，但也絕不能任人欺負；第二則是更為現實的金錢觀。他告誡子女減少不必要的金錢往來，尤其是借貸關係，救急不救窮是他給孩子們最實際的社會生存守則。這份務實，或許正是他能與孩子們保持良好界線的關鍵。趙傳和前妻離婚16年，趙傳坦言，三個孩子至今仍不時流露出希望他與前妻破鏡重圓的期盼。但他表示：「我覺得，過了就過了。」他解釋，「男生跟男生交朋友都不容易了，更何況是找女性伴侶？那需要多大的契合與投緣。」目前趙傳的大女兒已步入職場，二女兒在上海陪伴母親，小兒子也即將大學畢業。孩子們各有各的忙碌，甚至讓他自嘲「大家都在忙自己的事，沒人理我，我現在是最自由自在的人。」2026趙傳《給所有知道我名字的人》