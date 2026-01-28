即將迎接農曆新年，大年初一的重頭戲莫過於搶福袋。今（2026）年春節檔期，將是「家樂福」改名前、最後一次以「家樂福」品牌推出春節福袋，也意味著消費者最後一年能買到「家樂福春節福袋」。家樂福2026年「馬年福袋」，內容物總價值接近500元，保證回本至少2倍；更吸睛的是，今年福袋內附的刮刮樂中獎率創下史上新高，達到「100％中獎」，最小獎為家樂福購物金或美式咖啡，最大獎則是價值高達88萬元的「馬年金條」。
家樂福福袋最後一年！每袋198元、中獎率100％史上最高
家樂福於去年底震撼宣布，將終止與法國家樂福間的品牌授權合約。今年春節為「家樂福福袋」最後一年，將於大年初一（2月17日）上午10點於全台家樂福、超市開賣，福袋每個售價198元（全台限量1萬5000個），內容物有5種組合，內容物都價值近500元，相當於包回本2倍，且每袋內附一張刮刮卡。
今年刮刮卡大升級「100％有獎」，保證不會刮到銘謝惠顧，張張都能刮中獎項，最小獎為20元購物金或美式咖啡，最大獎為價值「88萬馬年金條」。
◾頭獎：88萬馬年金條1個
◾貳獎：ed hardy 行李箱（價值6888元）5個
◾參獎：ed hardy 保溫杯（價值1399元）10個
◾肆獎：飛利浦沙龍級護髮負離子吹風機（價值5320元）3支
◾伍獎：RASTO RS62日系電顯真無線5.3藍牙耳機（價值1090元）5個
◾陸獎：無敵小棕保濕亮眼組（價值12320元）1組
◾七獎：花園系列小香禮盒（價值4200元）1組
◾即時獎：攏馬精神獎Inlove Caf’e美式咖啡7000名
◾即時獎：家樂福20元購物金7000名
家樂福新春首波IP合作加價購！LULU豬Ｘ咖波雙萌
此外，家樂福將在2月4日起至2月24日前，推出「LULU豬Ｘ咖波」聯名合作加價購商品，只要購買指定類別商品，不限金額就可以加價購
◾LULU豬x咖波靠枕坐墊組：加價購399元
◾LULU豬x咖波附提把保溫瓶：加價購399元
◾LULU豬x咖波造型半立體公仔磁鐵：加價購79元
◾LULU豬x咖波手持風扇：加價購599元
全聯馬年福袋！降低發行量、提高頭獎中獎率
全聯也同樣會在大年初一開賣春節福袋，2026「 馬年福袋」頭獎抽保時捷、賓士共2台豪車，今年主打通路最高中獎率，全聯表示，大幅縮減福袋發行量，提高中獎率為去年1.6倍，中獎機率最高比超商福袋多7倍。馬年福袋2月17日大年初一上午9時在全聯、大全聯門市開賣，分為福袋、福箱總共3款，《NOWNEWS今日新聞》整理全聯馬年福袋完整開箱、價格、內容物一次看。
資料來源：家樂福、全聯福利中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
家樂福於去年底震撼宣布，將終止與法國家樂福間的品牌授權合約。今年春節為「家樂福福袋」最後一年，將於大年初一（2月17日）上午10點於全台家樂福、超市開賣，福袋每個售價198元（全台限量1萬5000個），內容物有5種組合，內容物都價值近500元，相當於包回本2倍，且每袋內附一張刮刮卡。
今年刮刮卡大升級「100％有獎」，保證不會刮到銘謝惠顧，張張都能刮中獎項，最小獎為20元購物金或美式咖啡，最大獎為價值「88萬馬年金條」。
◾貳獎：ed hardy 行李箱（價值6888元）5個
◾參獎：ed hardy 保溫杯（價值1399元）10個
◾肆獎：飛利浦沙龍級護髮負離子吹風機（價值5320元）3支
◾伍獎：RASTO RS62日系電顯真無線5.3藍牙耳機（價值1090元）5個
◾陸獎：無敵小棕保濕亮眼組（價值12320元）1組
◾七獎：花園系列小香禮盒（價值4200元）1組
◾即時獎：攏馬精神獎Inlove Caf’e美式咖啡7000名
◾即時獎：家樂福20元購物金7000名
家樂福新春首波IP合作加價購！LULU豬Ｘ咖波雙萌
此外，家樂福將在2月4日起至2月24日前，推出「LULU豬Ｘ咖波」聯名合作加價購商品，只要購買指定類別商品，不限金額就可以加價購
◾LULU豬x咖波靠枕坐墊組：加價購399元
◾LULU豬x咖波附提把保溫瓶：加價購399元
◾LULU豬x咖波造型半立體公仔磁鐵：加價購79元
◾LULU豬x咖波手持風扇：加價購599元
全聯也同樣會在大年初一開賣春節福袋，2026「 馬年福袋」頭獎抽保時捷、賓士共2台豪車，今年主打通路最高中獎率，全聯表示，大幅縮減福袋發行量，提高中獎率為去年1.6倍，中獎機率最高比超商福袋多7倍。馬年福袋2月17日大年初一上午9時在全聯、大全聯門市開賣，分為福袋、福箱總共3款，《NOWNEWS今日新聞》整理全聯馬年福袋完整開箱、價格、內容物一次看。