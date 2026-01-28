我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高畑充希與岡田將生親發聲明宣布順利產子好消息。（圖／高畑充希IG@mitsuki_takahata）

日本藝人高畑充希與岡田將生因合作《1122 好夫婦》結緣，於影集殺青後在2024年初以結婚為前提開始交往，並於同年11月宣布結婚喜訊。不料今（28）日又有好消息，兩人迎來了第一個孩子，高畑充希也在IG發布與岡田將生共同聲明，表示增加了家庭成員，並喊話：「我們會盡全力，讓孩子喜歡這個世界」。高畑充希在今日於IG限時動態宣布孩子出生的好消息，她發布與老公岡田將生的共同聲明，寫下：「我們家庭順利增加了新成員，我們會盡全力，讓孩子喜歡這個世界，非常感謝大家在去年的關照」。高畑充希與岡田將生在2023年因拍攝《1122 好夫婦》結緣，兩人在劇中飾演一對面臨婚姻挑戰的夫妻，大量的對手戲讓兩人默契激增。戲殺青後，高畑充希與岡田將生並沒有因為工作結束而斷了聯繫，反而將劇中的火花延續到現實，性格豪爽的高畑充希與溫柔細心的岡田將生，很快就發展成以「結婚為前提」的認真關係。而兩人交往近一年，都沒有緋聞爆出，直到同年11月，雙方突然透過官方帳號發布共同聲明，直接跳過戀愛傳聞宣布結婚。聲明中提到，他們從好友變成了伴侶，雖然自認仍未成熟，但希望能攜手共度餘生。這種「認愛即官宣」的霸氣方式，讓全日本乃至全亞洲的粉絲在驚嚇之餘，紛紛獻上祝福，大讚這是「最完美的銀幕情侶成真」。事實上，高畑充希在與岡田將生閃婚前，與坂口健太郎也有過一段情，兩人在2016年因為合作晨間劇《大姊當家》搭上線，順利將愛情帶出電視劇，甚至傳出兩人感情穩定正在同居的消息。不過在2020年秋天爆出分手，分手的原因是，一起邁入30歲的兩人對於未來無法達成共識，因此決議分手並各自專注在工作上。