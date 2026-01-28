「初魚鮨」宣布，近日將迎來重量級國際合作，邀請日本福岡米其林二星名店—「鮨仙八」首度訪台。雙方攜手推出的頂級客座餐會「江戶前之道」，將於2月5日、6日在初魚 鮨台北 101 旗艦店盛大登場。本次客座餐會每位餐費為新台幣1萬6800元，包含服務費與由侍酒師精選、無限供應的酒水搭配。「初魚鮨」提到，因預約熱烈，緊急又加開2月4日晚間場次亦迅速完售，目前共3天席次僅剩少量名額。
以本格派江戶前壽司風格在福岡備受推崇的「鮨仙八」，店主暨料理長中原貴志將率領完整團隊來台，並親自坐鎮板前。豊漁餐飲集團董事長朱𩃀理指出，品牌長期思考的是「什麼樣的料理文化值得被留下來」，而鮨仙八所代表的，正是不迎合市場、不妥協手法的職人價值。
中原貴志身為壽司職人世家第四代，他18 歲高中畢業後抱著「先做看看」的心情踏上料理之路。後來讓他決定留下的，是站在板前、與客人面對面的那個無可取代的當下。他也曾於福岡米其林二星割烹名店「とき宗」習藝，隨後到東京米其林二星壽司名店「西麻布 鮨真」修業，深受店主鈴木真太郎啟發，並確立自己對江戶前壽司的核心理解─「這不是華麗表演，也不是單純比拚食材等級，而是一門關於處理、熟成與判斷的技術。」
中原貴志開設「鮨仙八」後，在《米其林指南熊本·大分2018 特別版》中榮獲二星殊榮，後遷址至福岡，中原貴志依舊以正統江戶前技法烹調九州的鮮美漁獲，以標誌性的明亮酸度赤醋飯聞名。他強調，醋飯的比例每個月都要微調，因為米的狀態依季節水分不同，夏天甚至會在醋中加入鹽。他的醋飯酸度略高，卻不尖銳，他認為：「壽司的精髓八成取決於醋飯，如果醋飯不對，其他皆不成立。」
鮨仙八代表性的指標之作：「障泥烏賊」
鮨仙八的板前饗宴，以數道精緻小品揭開序幕，隨後銜接十多貫握壽司。整體節奏緊湊且克制，其中最具代表性的指標之作，莫過於「障泥烏賊」握壽司。
嚴選九州產大烏賊，經低溫熟成約十日，藉由時間淬鍊使甜度與黏性顯著提升。以刀背細膩地反覆敲打，使其質地轉化為入口即化的綿密，進而釋放出飽滿的甘甜。最具巧思之處，在於他在軟綿的口感中，別出心裁地藏入烏賊耳鰭部位，讓賓客在驚艷於甜味的同時，依舊能品嚐到鮮活的 Q 勁。這道料理徹底顛覆了以往對烏賊僅止於「爽脆新鮮」的單一想像。
最招牌「小鮑魚燉飯」 濃厚卻不沉重
而說到鮨仙八最招牌的料理，不能不提「小鮑魚燉飯」。中原貴志將鮑魚肝醬深邃、充滿海潮氣息的濃郁旨味，融入高湯與酸度平衡的醋飯，交織出濃厚卻不顯沉重的比例。搭配以清酒溫潤慢蒸小鮑魚，Q彈且自帶清香，讓肝醬馥郁、鮑魚鮮甜與酸美的蕗蕎漬層層堆疊。
中原貴志為此餐會還特地提前來台考察一趟，他也對台灣蔬菜的高品質與多樣性深感驚艷，並計畫在本次餐會中適度融入在地風土食材，激盪出更多的共鳴。
🟡「鮨 仙八 × 初魚 鮨｜江戶前之道・米其林客座餐會」相關資訊
時間：2月5日、2月6日，12:00／12:30；18:00／18:30
地點：初魚 鮨 101 店（台北市信義區市府路45號4樓）
售價：每位1萬6800元（含服務費・Pairing 無限供應）
訂位：請洽專線02-2366-0792，或洽初魚官方LINE@ chuyu
米其林一星「巴黎廳1930x高山英紀」 公布2026情人節餐內容
台北亞都麗緻大飯店也宣告，將於2月6日至2月14日推出「摯愛情人週」，米其林一星「巴黎廳1930x高山英紀」將以「
布列塔尼潮湧星火‧摯愛無畏」為題，精心呈獻情人節套餐每位6800元+10%起，廚藝總監高山英紀代表作蔬果千層壽司首次以淺漬白帶魚入菜，鮮度清亮，並以香氣淡雅的茉莉花茶拌合醋飯，佐柚子根芹泥，帶出微酸輕盈的尾韻，為此次一大亮點。
菜單中的主菜，為日本A5和牛鋪上雞肉慕斯、洋菇與松子製成的內餡，細緻捲成柱狀，低溫烹調後輕煎上色，口感柔嫩多汁。也有法國藍龍蝦則以清蒸方式烹煮，保留最純粹的彈性與鮮甜，另外搭配龍蝦肉與細緻綿滑的干貝慕斯。
2026年2月6日至2月14日摯愛情人週期間，用餐即贈玫瑰花禮與酒心BonBon 3入禮盒，搭配選購戀人專屬的麗緻熊與法國Rosé香檳組5200元，頂級貝魯迦魚子醬Caviar 15克/盒5000元加贈香檳2杯，消費滿兩萬元再獲La Saison套餐兌換券（價值3600元+10%）。
資訊來源：初魚鮨、台北亞都麗緻大飯店
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
