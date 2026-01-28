資深藝人高群主持《天天開心》、秀場表演聞名，幽默風趣形象深植人心，今（28）日他出席演藝工會尾牙，剛歡慶70歲大壽的他，舉辦壽宴邀請親友同樂，他笑說原本預算30萬，結果大家硬塞紅包，再加上酒商贊助，反而賺了一些。高群老當益壯，不僅健檢只有1項紅字，更透露一週與老婆行房3次，笑說：「要有實力，不然老婆早就跑了。」

高群辦70歲壽宴　笑喊：倒賺一點

高群1/10剛舉辦70歲壽宴，原本準備30萬打算簡單辦桌，沒想到來了許多好友，紅包加上酒商贊助，最後不僅打平還「倒賺一點」。他也許下生日願望「希望參加的人都長命百歲」，感嘆《天天開心》的夥伴們一個一個都走了。

▲高群（如圖）原本準備30萬舉辦壽宴，結果親友硬塞紅包，再加上酒商贊助，反而賺了一些。（圖／記者王意馨攝影）
高群70歲老當益壯　曝與嫩妻一週行房3次

被問到自身健康狀況？高群表示只有淋巴出現紅字，連醫生都驚訝問說：「你吃什麼？」除此之外，平時有運動習慣的高群，透露已練出腹肌，受訪時還在媒體面前示範伏地挺身，身體相當勇健。

而高群的妻子是小他20歲的歌手蔡世貞，婚後他也常分享夫妻間的閨房情趣，被問到現在是否仍「性福」？高群說：「那還用講！」透露房事戰力一週還可以3次、每次超過10分鐘，直呼：「要有實力，不然老婆早就跑了。」

高群現在的生活相當愜意，平時就是去錄影、泡茶、拍廣告等，他也分享座右銘：「賺錢只是遊戲，快樂才是真理，健康才是目的。」

