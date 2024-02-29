資深藝人吞8顆安眠藥才能睡！醫教服藥5原則：使用不宜超過4周
有許多民眾苦於失眠，問題嚴重者甚至養成吃安眠藥的習慣，例如資深演員林美照，日前便坦承服用安眠藥超過30年，最高紀錄一次要吞8顆。醫師說，根據衛福部調查，國人使用安眠藥的盛行率超過7%，其中接近2成5為「非醫療使用」，代表沒有處方、用藥不當， 建議使用不宜超過4週，也不宜天天服用。
家庭消費中心／綜合報導
台北市立聯合醫院松德院區一般精神科主治醫師李宜庭說，根據2017年台灣睡眠醫學學會調查，全台慢性失眠盛行率高達11.3%，相當於每10人中有1位失眠，另衛福部2018年全國物質使用調查報告則指出，民眾使用安眠藥的終身盛行率為7.63%，其中約2成5屬於非醫療使用，意即沒有取得醫師處方，或是使用的劑量、頻率高於醫師處方。
李宜庭指出，一般而言，若要使用安眠藥，不宜超過4週，且不宜天天福用，5大建議原則：一、最低有效劑量；二、間斷使用；三、短期使用；四、逐漸減藥；五、當用則用、能省就省。
其中「當用則用」，指的是若預期隔天需要保持良好注意力，但經非藥物方式、如放鬆練習半小時後仍睡不著，可直接使用安眠藥，不要忍，而「能省就省」則是隔天如可放鬆或假日，應盡量以非藥物方式協助入眠。
李宜庭表示，遵循以上5原則，紀律使用安眠藥，可降低安眠藥依賴風險，而請醫師開立較長效、作用較慢的藥物，也是降低成癮風險的有效做法。
此外，李宜庭說，北立聯醫松德院區已於2023年開設「戒安眠藥特別門診」，合併精神科醫師診察與心理師諮詢，會以最專業服務協助安眠藥依賴患者成功戒藥，恢復健康作息並重拾美好生活，民眾可多參考。