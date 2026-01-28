我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘇打綠推出全新團體實境綜藝《6人行不行》，每位團員都有專屬企劃，實現樂手們的綜藝魂。（圖／記者吳翊婕攝影）

誰說樂團只能乖乖唱歌？蘇打綠這次不發專輯，改發通告給自己！全新團體實境綜藝《6人行不行》千呼萬喚始出來，今（28）日六人現身記者會，不是為了宣傳新歌，而是來「互相傷害」。這檔號稱蘇打綠出道以來恥度最大的實境秀，主打六人分頭行動，內容荒謬程度讓團員自己都看傻眼，青峰更在記者會上自嘲：「這節目根本是我們自掏腰包，把錢丟進水裡！」這不是你認識的文青樂團！預告片一出全場譁然，六位團員這次玩很大，任務內容完全是「整人企劃」等級，包括酷酷的貝斯手馨儀，竟然被推去相親市場，小威前往大阪紅燈區，執行不能說的祕密，青峰從狂算命，從象棋算到薩滿，素顏上陣算命算到走火入魔。家凱、阿龔變兩人放下偶包，進行一場謎樣的變裝對決。團員口中這次任務最爽的是阿福，只需要負責大吃。當其他人崩潰時，只有阿福在享用美食。青峰更幽默補刀：「我在節目裡都是大素顏，今天是為了見大家才趕快妝髮，反差很大請見諒！」回顧過去幾年，蘇打綠忙著復刻專輯、跑巡演，生活被工作填滿。為了找點樂子，六人突發奇想拍片，結果鬼點子越滾越大，甚至搞到跨國拍攝，預算也跟著「放飛自我」。團員笑說，雖然過程像把錢丟水裡，但希望這個水坑能變成觀眾的許願池，讓大家在馬年開春笑開懷。為了宣傳新節目，蘇打綠還化身「一日店長」現身遠傳三創門市，親手發放馬年紅包給VIP粉絲。《6人行不行》將於2月27日起，每週五、六在遠傳friDay影音獨家上線，全集免費觀看。另外，2月28日蘇打綠也將飛往香港，與好友王菀之舉辦慈善演唱會，馬年開春行程滿檔，綜藝、音樂雙管齊下，絕對讓粉絲們看個過癮。