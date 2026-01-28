我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陽帆（中）與浩角翔起表演《愛的迷惑》，直呼：「他們表現得比我好！」（圖／民視提供）

2026《民視第一發發發》在「躍馬揚鞭慶豐年」舞蹈PK單元，由白冰冰、陽帆、浩子、阿翔、白家綺以及賴慧如主持，陽帆以及浩角翔起（浩子與阿翔）破天荒帶來組曲演出，首次合作默契十足。阿翔自信說：「我們三人這一段PK冰姐一定贏定。」讓白冰冰聽完還馬上嗆聲：「你沒禮貌！」陽帆第一次與浩角翔起合作，身為前輩的他，口誤說：「很榮幸帶了兩位『先生』。」讓浩角翔起突變臉，問說：「我們怎麼變帆哥的『先生』？」陽帆則趕緊解釋是新生，讓白冰冰歪樓補槍「你們出櫃喔？」開場訪問就讓全場笑到不行。陽帆提到，組成黑馬隊要對抗白冰冰的白馬隊，這次他表演《愛的迷惑》，與浩角翔起一起合作唱跳，直呼：「他們表現得比我好！」阿翔則說很開心第一次跟帆哥共同表演，整段舞蹈加入麥克傑克森，兩人被問到臉有沒有擦白白的？阿翔笑說：「黑是我們外景人的特色，塗白也可能蓋不過去。」帶來精彩表演後，阿翔笑說「我們三人這一段PK冰姐一定贏定」，讓白冰冰聽了馬上反嗆：「你沒禮貌。」浩子提到三個人各自都是不同舞蹈，再組合一起，希望跟觀眾一起開心迎馬年。