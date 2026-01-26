我是廣告 請繼續往下閱讀

▲胡瓜（如圖）希望過去流失掉的電視觀眾可以重回螢幕前收看。（圖／記者吳翊緁攝）

由綜藝大哥胡瓜、陳亞蘭以及歐弟（歐漢聲）聯手主持的節目《週末最強大》，自12月開播後話題不斷，除了最大亮點古裝劇現代包青天外，還有歌舞秀、新版驚聲尖笑，以及外景做菜等單元，深受許多觀眾喜愛，首播收視率一舉突破1。然而今(26)日卻爆出節目將停錄，對此華視則回應《NOWNEWS今日新聞》：「《週末最強大》目前依既有規劃持續錄製中，感謝觀眾的關心與支持。」《週末最強大》同時段對上白冰冰、康康的節目，卻仍交出亮眼成績單，首播收視率突破1，然而今（26）日卻傳出將停錄的消息，根據《ETtoday》報導本周錄完最後一集就會暫時休息。對此，華視稍早回應《NOWNEWS今日新聞》：「《週末最強大》目前依既有規劃持續錄製中，感謝觀眾的關心與支持。」據悉，節目存檔可以播到3月。《週末最強大》由三位主持人各展長才，胡瓜領軍歌唱單元「瓜瓜夜總會」，陳亞蘭全力指導古裝劇「新版包青天」，歐漢聲則是三位廚藝最好，代表外景煮菜單元「胡蘭歐出任務」。胡瓜希望過去流失掉的電視觀眾可以重回螢幕前收看，發下豪語說如果收視率破2，他就在華視一樓大廳開放觀眾入場一同欣賞節目