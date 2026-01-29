百萬YouTuber阿滴昨（28）日透過IG短片分享健檢結果出現嚴重紅字，他表示先前因皮膚不適就醫，順便抽血檢查，沒想到隔天立刻接到醫院來電，要求他馬上回診。原來報告顯示他體內關於免疫球蛋白的數值「IgE」嚴重超標，代表他身體處在重度過敏的狀態，皮膚才因此搔癢。
阿滴驗血IgE數值嚴重超標 急回診檢查
阿滴表示自己驗血結果異常，被醫師要求盡速回診，後來醫師跟他解釋，一般人的IgE數值大約100左右，嚴重過敏者可能達1000，結果阿滴測出來高達2500，而2500就是機器能檢測出的上限，代表阿滴的IgE指數其實有可能更高，讓阿滴得知結果後也忍不住自嘲，「這個是我人生最接近動漫主角的時刻，我的能力值超過了這個機器可以測驗的上限。」
不過阿滴隨後話鋒一轉，就開始業配空氣清淨機濾網濾網，身體看來應該已無大礙，他也在留言區補充近況：「後續我做了200多項的那個過敏原檢測、目前在做降敏療程」。粉絲看了也紛紛留言關心他：「無論如何我還是希望阿滴能永遠健康」、「身體健康最重要！加油」、「真的要多注意身體」。
阿滴有異位性皮膚炎 曾特地飛日本治療
事實上，阿滴本來就有異位性皮膚炎，膚況比一般人敏感，他更曾為此飛往日本住院做治療，還帶著媽媽一起，母子倆都想解決這個長期影響他們人生的困擾，但異位性皮膚炎目前無法根治，只能透過治療讓膚況穩定下來。阿滴也說自己曾因異位性皮膚炎，長期只吃「海鮮素」，不吃其他肉類，可以看出他為健康狀況付出的努力。
資料來源：阿滴IG、滴妹YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
阿滴表示自己驗血結果異常，被醫師要求盡速回診，後來醫師跟他解釋，一般人的IgE數值大約100左右，嚴重過敏者可能達1000，結果阿滴測出來高達2500，而2500就是機器能檢測出的上限，代表阿滴的IgE指數其實有可能更高，讓阿滴得知結果後也忍不住自嘲，「這個是我人生最接近動漫主角的時刻，我的能力值超過了這個機器可以測驗的上限。」
不過阿滴隨後話鋒一轉，就開始業配空氣清淨機濾網濾網，身體看來應該已無大礙，他也在留言區補充近況：「後續我做了200多項的那個過敏原檢測、目前在做降敏療程」。粉絲看了也紛紛留言關心他：「無論如何我還是希望阿滴能永遠健康」、「身體健康最重要！加油」、「真的要多注意身體」。
事實上，阿滴本來就有異位性皮膚炎，膚況比一般人敏感，他更曾為此飛往日本住院做治療，還帶著媽媽一起，母子倆都想解決這個長期影響他們人生的困擾，但異位性皮膚炎目前無法根治，只能透過治療讓膚況穩定下來。阿滴也說自己曾因異位性皮膚炎，長期只吃「海鮮素」，不吃其他肉類，可以看出他為健康狀況付出的努力。