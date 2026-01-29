百萬YouTuber團體「狠愛演」2020年解散，成員牛排、胡椒及大蛇丸各自紛飛發展，以惡搞劇情、生活趣事短片擁有超高人氣的他們，至今被許多粉絲敲碗合體回鍋。近日，有網友於社群Threads上發文，表示震驚狠愛演解散，釣出牛排親自回覆：「你那邊我建議買台積電，歐硬（all in）就對了」，傻眼稱該網友反應太慢，互動爆笑，引來50萬人次朝聖，1萬多人點讚，紛紛懷念起狠愛演的影片。
現在才知狠愛演解散！牛排傻眼出手
日前一名網友於社群Threads上發文，語氣驚訝地寫下「驚！狠愛演解散」，由於他們解散已經是5年多的事件，如今又被當作話題討論，不少人湧入該貼文看熱鬧。
與此同時，也釣出昔日成員牛排回覆留言：「你那邊我建議買台積電，歐硬（all in）就對了」，幽默吐槽網友反應速度過慢，建議對方提前部署，反串言論笑翻眾人。
明明是篇舊聞，卻引來50萬人次朝聖，1萬多人點讚，話題熱度不小，有網友認為炒冷飯、了無新意，有人因此懷念起狠愛演搞笑、自然風格，紛紛敲碗他們再合體。
狠愛演有望合體？牛排親曝解散原因
事實上，去年4月牛排獨自拍片，解釋狠愛演解散真正原因，「解散是胡椒的決定，我也說過我尊重他的選擇，畢竟每個人都有自己想法跟規劃，而且天下無不散的宴席。我們的拍攝手法、內容主題、理念不合，經過多次磨合，胡椒最終決定解散，我也只能尊重他的決定。」
牛排也坦承多次邀約過胡椒、大蛇丸拍片，「可惜他們都太忙、沒空，所以沒辦法，我也完全尊重他們，但也因為這樣，只要其他兩位合作拍影片，很多誤解跟莫須有的事情，我覺得不把事情說清楚，很多誤會就會一直留著，甚至責任跟問題一直往我身上堆」語氣頗為無奈。
狠愛演簡介 男孩之間的互動成靈魂所在
狠愛演自2016年成立，成員包含胡椒、牛排、大蛇丸、西裝（已退出）等大男孩們，影片類型多以惡搞劇情、生活趣事為主，觀眾最喜愛看3人彼此吐槽、講幹話的互動，尤其是那無聊又讓人不禁嘴角失守的話題，成為頻道靈魂所在。
團隊靈魂人物胡椒，大多負責內容企劃與執行，牛排則是以幽默、直接說話風格為特色，大蛇丸可愛的外型加上無厘頭搞笑個性，受到大批粉絲喜愛，團隊拆夥後，3人分道揚鑣，各自成立自己的頻道開始發展，各自也擁有粉絲擁護。
