嘻哈天團頑童MJ116將於1月31日、2月1日首度登上台中洲際棒球場舉辦大型演唱會，預計每場將吸引超過3萬名樂迷共襄盛舉。為確保這場指標性演出的順利進行，台中市政府新聞局與主辦單位本色音樂已全面啟動交通疏運計畫，不僅安排四條免費接駁路線，亦將針對場館周邊實施交通管制，呼籲所有「老鄉」（粉絲名）們優先搭乘大眾運輸工具，避免塞車影響觀演興致。針對樂迷最關心的交通接駁，主辦單位強烈建議粉絲利用免費接駁車往返。此次特別規劃了「高鐵台中站」、「臺鐵台中站」、「秋紅谷」以及「捷運松竹站」等四大接駁站點，方便外縣市與搭乘捷運的民眾轉乘。去程接駁服務將配合演唱會時間啟動，週六於下午2點半至晚間7點營運，週日則提早至下午1點半開始接駁至晚間6點；車輛將採循環對開模式，將歌迷由各站點直送洲際棒球場。散場後的交通動線同樣經過精心安排，回程接駁車將營運至演唱會結束後的人潮疏散完成為止。樂迷需特別留意，回程的上車地點依目的地有所不同：欲前往高鐵台中站者請至四平路乘車，往臺鐵台中站與捷運松竹站的乘客需前往洲際路，而往秋紅谷方向則設於崇德十九路。為避免錯過高鐵、台鐵或客運的末班車，建議歌迷在享受演出的同時，也預先規劃好返程時間。自行開車前往的民眾則需注意嚴格的交通管制措施。活動兩日自下午2點起，洲際棒球場周邊道路包括四平路（環中路至568巷）、洲際路（四平路至豐樂一街）及崇德十九路（崇德路至洲際一街）將進行封閉管制，僅開放接駁車與特殊車輛通行。由於周邊停車位數量有限，且預期交通流量將大幅增加，台中市府特別呼籲，除當地居民外，一般車輛請配合改道行駛，並遵循現場交管人員的指揮。在入場安全與秩序維護方面，本次演唱會採取高規格安檢措施。部分區域實施實名制入場，觀眾務必攜帶身分證件正本以供查驗。場內全面禁止吸菸、飲酒，且為了維護觀演安全，嚴禁攜帶大型行李、自拍棒、空拍機及雷射筆等物品。台中市警方更將比照大型活動規格，於活動前一日（30）日進行緊急疏散與安全演練，確保從動線規劃到突發狀況應變皆萬無一失，讓所有樂迷能在安全舒適的環境中，盡情享受這場熱血的嘻哈盛宴。