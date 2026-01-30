2026 WBC經典賽倒數中！隨著日前集訓開始展開，中華隊陣容也提前曝光，包括旅外好手古林睿煬、孫易磊、鄭宗哲等人，延續12強奪冠氣勢，台灣隊長陳傑憲再度接任WBC經典賽中華隊隊長，正式30位出賽名單也將會在2月6日公開。位在C組賽事的中華隊，首場比賽也將在3月5日跟澳洲在日本東京巨蛋開打，中華隊將和日本、澳洲、南韓、捷克共同爭奪晉級複賽的兩個名額，球迷都相當期待。《NOWNEWS》本文整理2026 WBC經典賽中華隊賽程資訊、分組名單、出賽球員、集訓球員、啦啦隊成員、直播轉播平台資訊、購票網站，提供民眾一文掌握經典賽最新進度。
2026 WBC經典賽最新進度
目前中華隊正在高雄國家運動訓練中心持續第一階段集訓，28日最新旅美好手陳柏毓正式加入，為投手群注入強心針；而內野核心鄭宗哲則會在結束訓練後，暫時離隊返回美國參加春訓，預計2月底在日本宮崎跟中華隊會合；老將陳冠宇近期也加入集訓，成為隊上年紀最長的球員；強調會憑藉豐富經驗力拚最終30人名單。
日前WBC日本隊也公布第三波球員，陣容非常豪華，包括大聯盟球星山本由伸、岡本和真、村上宗隆、鈴木誠也、大谷翔平等、牧秀悟、小園海斗等人，是歷屆經典賽以來日本隊最多大聯盟現役球員參賽，來勢洶洶力拚衛冕冠軍。目前公布球員名單僅有29人，其原因是各項手續的問題，還不能夠公布，日本球迷瘋猜，可能是旅美的選手，點名包括吉田正尚、今永昇太、千賀滉大等3人。
📍投手：松井裕樹（教士）、宮城大彌（歐力士猛牛）、伊藤大海（火腿鬥士）、大勢（讀賣巨人）、大谷翔平（道奇）、菊池雄星（天使）、山本由伸（道奇）、菅野智之（金鷹）、種市篤暉（羅德）、高橋宏斗（中日龍）、曽谷龍平（歐力士猛牛）、北山亘基（火腿鬥士）、平良海馬（西武獅）、松本裕樹（軟銀鷹）、石井大智（阪神虎）
📍捕手：若月健矢（歐力士猛牛）、坂本誠志郎（阪神虎）、中村悠平（養樂多燕子）
📍内野手：牧秀悟（DeNA海灣之星）、小園海斗（廣島鯉魚）、牧原大成（軟銀鷹）、源田壮亮（西武獅）、佐藤輝明（阪神虎）、岡本和真（讀賣巨人）、村上宗隆（養樂多燕子）
📍外野手：近藤健介（軟銀鷹）、周東佑京（軟銀鷹）、森下翔太（阪神虎）、鈴木誠也（芝加哥小熊）
2026 WBC經典賽：賽事介紹
世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）是由美國職棒大聯盟（MLB）與世界棒壘球總會（WBSC）共同合作主辦，這項賽事集結世界頂尖棒球選手，代表各自國家參賽，是目前世界棒球國際賽中最高層級的賽事。
首屆從2006年開始舉辦，每四年會舉辦一次，會跟另外兩項棒球國際賽事「世界12強」以及「奧運棒球賽」時間錯開，今年2026年為第六屆賽事。WBC經典賽會內賽的賽制為20支隊伍（16支直接晉級的隊伍+4支資格賽晉級的隊伍）分成4組，每組5隊進行單循環賽，搶分組前2名可以晉級8強淘汰賽，接著依序舉行「單敗淘汰制」，一路決定誰是冠軍。
2026 WBC經典賽：分組名單
2026經典賽分組名單出爐，由2023WBC經典賽各組前4名可以直接取得參賽資格，其他四支隊伍則是打資格賽決定誰能脫穎而出，最終由尼加拉瓜、中華隊（台灣）、哥倫比亞以及巴西挺進會內賽。
📍A組：波多黎各、古巴、加拿大、巴拿馬、哥倫比亞
📍B組：美國、墨西哥、義大利、英國、巴西
📍C組：日本、澳洲、南韓、捷克、台灣
📍D組：委內瑞拉、多明尼加、荷蘭、以色列、尼加拉瓜
2026 WBC經典賽：中華隊賽程
球迷最關心的也是中華隊何時會出戰？第一輪分組會內賽台灣將會在3月5日在日本東京巨蛋，迎戰澳洲、日本、捷克、韓國，力拼前2名晉級8強，連續4天比賽加上3月7日晚接午的比賽，是這次循環賽當中被公認比較具有挑戰的地方。
2026 WBC經典賽：分組完整賽程
📍2026 WBC經典賽：A組預賽賽程
📍賽事日期：3月6日至3月11日
📍賽事地點：波多黎各聖胡安－席然畢松球場
📍2026 WBC經典賽：B組預賽賽程
📍賽事日期：3月6日至3月11日
📍賽事地點：美國休士頓－大金球場
📍2026 WBC經典賽：C組預賽賽程
📍賽事日期：3月5日至3月10日
📍賽事地點：日本東京－東京巨蛋
📍2026 WBC經典賽：D組預賽賽程
📍賽事日期：3月6日至3月11日
📍賽事地點：美國邁阿密－龍帝霸公園球場
📍2026 WBC經典賽：複賽賽程
📍賽事日期：3月13日、3月14日
📍2026 WBC經典賽：準決賽、決賽賽程
📍賽事日期：3月15日至3月17日
2026 WBC經典賽：門票價格、購票網站、座位圖資訊
2026經典賽WBC賽事門票可以分為「套票」跟「單場販售」兩種票券形式，票價會依照日本隊主場、非日本隊比賽會有不同價格，日本主場隊最貴要價為10人包廂176萬日圓；非日本隊主場賽事則是最貴10人包廂10萬日幣，最便宜則是內野站票及外野指定席，只要3000日幣（約台幣620元）就能觀看中華隊的比賽。
球迷可從海外eplus、日本eplus、Lawson Ticket、Ticket Pia進行購票，不過目前最新售票情況，中華隊在第一輪單循環賽對上其他四國的場次全數都已經完售，其他場次非日本隊主場賽事部分都還有票券可以購買，球迷可以參考座位圖、價格進行選購。
2026 WBC經典賽：直播、轉播資訊
今年WBC經典賽確定由愛爾達取得WBC台灣區總代理，愛爾達強調將會從預賽一路播到冠軍戰，總計47場賽1場都不會漏掉，場場直播；串流平台還有中華電信Hami Video也可以看；另外在電視部分，有線電視授權「東森電視台」、「緯來電視台」、無線電視授權「台視」，球迷屆時也能夠打開電視一起為中華隊加油。
至於戶外的部分，目前最新消息在彰化和美鎮公所前廣場，會轉播3月6日晚間6點的台灣對上日本、3月7日上午11點的台灣對上捷克、3月8日上午11點的台灣對上韓國，總計3場賽事。另外中華職棒會長蔡其昌與募資平台「嘖嘖」攜手推動東京公播應援活動「台灣之夜」，目前募款集資當中，極力爭取在東京戶外設置公播據點，目前日本由Netflix獨佔轉播權，相關程序都還在審核當中。
2026 WBC經典賽：教練團10人名單
📍總教練：曾豪駒（樂天桃猿）
📍首席兼捕手教練：高志綱（統一7-ELEVEn獅）
📍投手教練：林岳平（統一7-ELEVEn獅）、王建民（中信兄弟）
📍打擊教練：彭政閔（中信兄弟）、高國輝（富邦悍將）
📍內野教練：陳江和（中信兄弟）
📍外野兼跑壘教練：張建銘（味全龍）
📍體能教練：劉品辰（樂天桃猿）、陳宗宏（台北興富發）
2026 WBC經典賽：中華隊集訓成員名單
這次除了總教練依舊是由曾豪駒出任之外，中華隊隊長也由帶領大家拿下12強冠軍的陳傑憲繼續領軍，目前第一階段集訓已知名單一共有33人，最終出賽球員將會在2月6日公布。
至於為何不能夠提前公布，《NOWNEWS》專欄作家王翊亘就表示，因為大聯盟的旅美球員，需要去確認球員參加意願、球隊有無放行後，還要回報給大聯盟，再確定是否雙方都同意參賽，才可以放進國家隊名單內，由於流程冗長，到最終名單出來前還是有變數，反正集訓有報到，就是大名單內的觀察球員。
📍中信兄弟： 江坤宇、宋晟睿、鄭浩均、吳俊偉
📍統一獅： 陳傑憲、胡智爲、邱智呈
📍味全龍： 林凱威、吉力吉撈・鞏冠、張政禹、蔣少宏
📍富邦悍將： 張奕、戴培峰、張育成、曾峻岳、李東洺
📍樂天桃猿： 林子偉、陳晨威、莊昕諺、賴胤豪、陳冠宇
📍台鋼雄鷹： 韋宏亮、林詩翔、王博玄、吳念庭
📍旅日組： 古林睿煬（火腿）、孫易磊（火腿）、林安可（西武）
📍旅美組： 鄭宗哲（光芒）、林家正（無所屬）、張弘稜（海盜）、陳柏毓（海盜）
📍旅韓組： 王彥程（韓華）
2026 WBC經典賽：CT Amaze啦啦隊名單
萬眾矚目的中華隊官方應援啦啦隊「CT Amaze」日前也正式宣布成軍，集結中職六隊36名高人氣成員要一起到現場替中華隊大聲應援加油！其中最受關注的就是Passion Sisters的峮峮、短今；小龍女則有林襄；樂天女孩派出孟潔、熊霓、岱縈等人，話題不間斷，一起來看看這次「CT Amaze」完整名單。
📍Passion Sisters：峮峮、衣宸、夏蕾、妮可、短今、少鹽
📍UniGirls：侯芳、Maggie、Yuki、一七、芮絲、瑟七
📍Fubon Angels：潔潔、丹丹、安娜、秀秀子、卡洛琳、Jessy
📍Wing Stars：恬魚、李樂、妡0、一粒、林浠、螢螢
📍樂天女孩：貝佳頤、卉妮、孟潔、熊霓、岱縈、彭彭
📍小龍女：小映、菲菲、蘿拉、璦昀、沛沛、林襄
2026 WBC經典賽：東京巨蛋周邊景點
東京巨蛋本身不只是棒球場，周邊的「東京巨蛋城」是集結購物、溫泉、遊樂園以及美時的休閒勝地，可以去玩刺激的「雷霆海豚雲霄飛車」、巨型摩天輪「Big O」；享受天然溫泉、桑拿的「Spa LaQua」、也可以去LaQua購物中心血拼，甚至應景可以到「棒球殿堂博物館」參觀，裡面展示許多日本職棒歷史以及WBC經典賽冠軍寶座哦！
鄰近景點的話，可以步行到「小石川後樂園」，是東京屈指可數的古老庭園之一，秋天有顏色逐漸鮮豔的紅葉，冬天結束時有梅花，到了春天有櫻花，夏天則有花菖蒲和蓮花等花卉，每個季節都有不同的面貌哦！另外則是「東京大神宮」，如果缺愛情、找姻緣的人必訪，是當地人都推薦的「最強結緣神社」，也可以購買不同種類的御守來消災解厄，看棒球也能順便祈福啦！
資料來源：嘖嘖官網、eplus海外網站、愛爾達體育台臉書
