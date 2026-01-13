第6屆世界棒球經典賽3月5日即將開打，昨（12）日準備參與15日集訓的中華隊43人名單卻提前外流，引發球迷熱議。相對於外界討論熱絡，中職聯盟卻堅定「不公開」立場，包含會長蔡其昌、秘書長楊清瓏昨受訪都再度重申，「不對外公開中華隊培訓名單」，《NOWnews》專欄作家王翊亘也發文解釋原因，「因為大聯盟有要求旅美球員部份，需要確認參賽才可以列名其中，沒完成的話，請不要把該名球員放在公布的大名單。到最終名單出來前都有許多變數，反正到時候集訓，有來報到的就會是在大名單內的觀察球員，還沒來的就是還在確認或是無法參加的球員，只能先一步步去推敲。」
中華隊經典賽43人名單外流 成球迷間關注話題
自中職球季結束後，中華隊經典賽徵召狀況便受到廣泛關注，12月組訓團隊陸續研擬出初步43人大名單（另有一說最初是50人大名單），但蔡其昌當時就公開表示，直到集訓以前，都不會公開培訓名單。
但就在距離第一階段集訓剩下3天時，1月12日凌晨網路突然盛傳一份完整的中華隊43人名單，等同於提前外流，加上多位自媒體創作者紛紛轉發，在球迷間討論熱度升溫，關於「XXX人呢？」、「中華隊一到九棒怎麼排？」，都成昨日各大社群熱門話題。
蔡其昌、楊清瓏冷處理外流名單：不對外公開
但相較於球迷間諸多討論，聯盟立場卻維持先前態度，秘書長楊清瓏下午出席高中聯賽木棒組開賽記者會時，被問及此事時也表達驚訝，隨後堅定重申聯盟立場，「由於共同的默契跟決議，所以我們對外不公開中華隊的培訓名單。」另有媒體詢問到蔡其昌本人，也獲得「大名單本來就不可能在這個時間點公佈」的答案。
聯盟為何不公開43人培訓名單？王翊亘解釋原因
關於中職聯盟為何「冷處理」這份外流的中華隊43人名單，僅強調集訓當天外界便會有答案，《NOWnews》專欄作家王翊亘昨日也發文解釋原因，主因在於大聯盟旅美球員方面，還需要完成確認參賽的流程，因而到最終名單出來前，都還有許多變數。以下為全文：
資料來源：王翊亘Threads
