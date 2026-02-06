2026年第6屆WBC世界棒球經典賽3月即將開打，今（6）日MLB大聯盟統一用「MLB network」線上直播，公布各參賽國30人最終名單，中華隊30人名單也出爐，豪組史上最強國家隊，包含14位旅外選手，寫下歷屆最多紀錄。《NOWnews》本文整理2026年WBC經典賽中華隊以及預賽C組30人參賽名單、完整賽程與戰力預測，讓各位快速掌握經典賽最新進度。
「MLB network」線上直播：連結點此
⚾WBC中華隊30人參賽名單
⭐中華隊名單亮點整理：14位旅外寫歷屆最多、張峻瑋成大黑馬入選、陳傑憲、林家正等12強英雄再入選、龍恩、費爾柴德兩位混血球星加入
投手（16人）：
古林睿煬（北海道日本火腿鬥士）、徐若熙（福岡軟銀鷹）、孫易磊（北海道日本火腿鬥士）、林維恩（運動家體系）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇體系）、莊陳仲敖（運動家體系）、沙子宸（運動家體系）、陳柏毓（匹茲堡海盜體系）、張峻瑋（福岡軟銀鷹）、胡智爲（統一獅）、張奕（富邦悍將）、陳冠宇（樂天桃猿）、林凱威（味全龍）、鄭浩均（中信兄弟）、曾峻岳（富邦悍將）、林詩翔（台鋼雄鷹）
捕手（3人）：林家正（無所屬）、吉力吉撈．鞏冠（味全龍）、蔣少宏（味全龍）
內野手（7人）：龍恩（Jonathon Long，芝加哥小熊）、張育成（富邦悍將）、李灝宇（底特律老虎）、鄭宗哲（無所屬）、江坤宇（中信兄弟）、吳念庭（台鋼雄鷹）、林子偉（樂天桃猿）
外野手（4人）：費爾柴德（Stuart Fairchild，克里夫蘭守護者）、陳傑憲（統一獅）、陳晨威（樂天桃猿）、林安可（琦玉西武獅）
⚾WBC日本隊30人參賽名單
⭐日本隊名單亮點整理：9位MLB球員史上最多、大谷翔平連續2屆參賽、「台灣殺手」今永昇太沒入選、世界大賽MVP山本由伸參戰
投手（15位）：山本由伸（洛杉磯道奇）、高橋宏斗（中日龍）、曾谷龍平（歐力士）、宮城大彌（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、菊池雄星（洛杉磯天使）、松井裕樹（聖地牙哥教士）、大谷翔平（洛杉磯道奇）、伊藤大海（日本火腿）、平良海馬（琦玉西武獅）、大勢（讀賣巨人）、石井大智（阪神虎）、種市篤暉（千葉羅德）、松本裕樹（福岡軟銀鷹）、菅野智之（自由球員）
捕手（3位）：中村悠平（養樂多燕子）、坂本誠志郎（阪神虎）、若月健矢（歐力士）
內野手（7位）：村上宗隆（芝加哥白襪）、小園海斗（廣島鯉魚）、岡本和真（多倫多藍鳥）、牧原大成（福岡軟銀鷹）、源田壯亮（琦玉西武獅）、牧秀悟（橫濱DeNA）、佐藤輝明（阪神虎）
外野手（5位）：鈴木誠也（芝加哥小熊）、近藤健介（福岡軟銀鷹）、周東佑京（福岡軟銀鷹）、森下翔太（阪神虎）、吉田正尚（波士頓紅襪）
⚾WBC韓國隊30人參賽名單
⭐韓國隊名單亮點整理：大學長柳賢振再參戰、文東珠因傷遺憾落選、紅雀混血強投歐布萊恩加入、4位MLB混血球星
投手（15人）： 柳賢振（韓華）、鄭宇宙（韓華）、郭彬（斗山）、趙丙炫（SSG）、盧景銀（SSG）、高永表（KT）、蘇珩準（KT）、朴英賢（KT）、元兌仁（三星）、孫周永（LG）、宋勝基（LG）、高佑錫（老虎）、金榮奎（NC）、歐布萊恩（Riley O'Brien，紅雀）、德寧（Dane Dunning，海盜）。
捕手（2人）： 朴東原（LG）、崔在勳（韓華）。
內野手（8人）： 金慧成（洛杉磯道奇）、金倒永（KIA）、金周元（NC）、文保景（LG）、申珉宰（LG）、盧施煥（韓華）、惠特坎（Shay Whitcomb，太空人）、文賢彬（韓華，兼任外野）。
外野手（5人）： 李政厚（巨人）、安賢民（KT）、具滋昱（三星）、朴海旻（LG）、強斯（Jahmai Jones，老虎）。
⚾WBC澳洲隊30人參賽名單
⭐澳洲隊名單亮點整理：2024年大聯盟狀元TRAVIS BAZZANA參戰、多數球員皆為澳職球星
投手（15人）：ALEXANDER WELLS、ALEX HALL、LACHLAN WELLS、JACK O'LOUGHLIN、JOSH HENDRICKSON、BLAKE TOWNSEND、JON KENNEDY、COOPER MORGAN、MITCH NEUNBORN、TODD VAN STEENSEL、WARWICK SAUPOLD、CONNOR MACDONALD、COEN WYNNE、KY HAMPTON、 KIEREN HALL、SAM HOLLAND
捕手（3人）：ROBBIE PERKINS、MITCH EDWARDS
內野手（7人）：CURTIS MEAD、TRAVIS BAZZANA、LOGAN WADE、JARRYD DALE、RIXON WINGROVE、GEORGE CALLIL、MAX DURRINGTON、
外野手（5人）：ROBBIE GLENDINNING、TIM KENNELLY、AARON WHITEFIELD、ULRICH BOJARSKI、CHRIS BURKE
⚾WBC捷克隊30人參賽名單
⭐捷克隊名單亮點整理：集結各行業棒球愛好者加入、曾三振大谷翔平的老師Ondrej Satoria再入選、與中華隊並列志在參加組
投手（15人）：Jeff Barto、Filip Capka、Tomas Duffek、Lukas Ercoli、Lukas Hlouch、Filip Kollmann、Michal Kovala、Marek Minarik、Jan Novak、Tomas Ondra、Daniel Padysak、Ondrej Satoria、Martin Schneider、Ondrej Vank、Boris Vecerka
捕手（3人）：Matous Bubenik、Martin Cervenka、Martin Zelenka
內野手（7人）：Martin Cervinka、Ryan Johnson、Vojtech Mensik、Martin Muzik、Jan Pospisil、Milan Prokop、Terrin Vavra
外野手（5人）：Marek Chlup、William Escala、Marek Krejcirik、Max Prejda、Michal Sindelka
⚾WBC C組完整賽程：
⚾WBC 20隊戰力總排行：
美國權威媒體《CBS Sports》記者艾克西沙（Mike Axisa）先行發布20隊戰力預測，中華隊被排在第18名的「志在參加組」，甚至比英國、澳洲等隊還低。中華隊少去大聯盟戰力加持，儘管作為2024年世界棒球12強世界冠軍，經典賽上整體表現仍不被看好。
📌志在參加組（Just happy to be here）：
20.捷克
19.巴西
18.中華隊
17.尼加拉瓜
16.英國
📌勝算渺茫組（The longshots）：
15.澳洲
14.巴拿馬
13.哥倫比亞
12.荷蘭
11.以色列
📌黑馬組（The sleepers）：
10.古巴
9.義大利
8.韓國
7.加拿大
6.波多黎各
📌頂級競爭者（The top contenders）
5.墨西哥
4.委內瑞拉
3.多明尼加
2.日本
1.美國
我是廣告 請繼續往下閱讀
⚾WBC中華隊30人參賽名單
⭐中華隊名單亮點整理：14位旅外寫歷屆最多、張峻瑋成大黑馬入選、陳傑憲、林家正等12強英雄再入選、龍恩、費爾柴德兩位混血球星加入
投手（16人）：
古林睿煬（北海道日本火腿鬥士）、徐若熙（福岡軟銀鷹）、孫易磊（北海道日本火腿鬥士）、林維恩（運動家體系）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇體系）、莊陳仲敖（運動家體系）、沙子宸（運動家體系）、陳柏毓（匹茲堡海盜體系）、張峻瑋（福岡軟銀鷹）、胡智爲（統一獅）、張奕（富邦悍將）、陳冠宇（樂天桃猿）、林凱威（味全龍）、鄭浩均（中信兄弟）、曾峻岳（富邦悍將）、林詩翔（台鋼雄鷹）
捕手（3人）：林家正（無所屬）、吉力吉撈．鞏冠（味全龍）、蔣少宏（味全龍）
內野手（7人）：龍恩（Jonathon Long，芝加哥小熊）、張育成（富邦悍將）、李灝宇（底特律老虎）、鄭宗哲（無所屬）、江坤宇（中信兄弟）、吳念庭（台鋼雄鷹）、林子偉（樂天桃猿）
外野手（4人）：費爾柴德（Stuart Fairchild，克里夫蘭守護者）、陳傑憲（統一獅）、陳晨威（樂天桃猿）、林安可（琦玉西武獅）
⭐日本隊名單亮點整理：9位MLB球員史上最多、大谷翔平連續2屆參賽、「台灣殺手」今永昇太沒入選、世界大賽MVP山本由伸參戰
投手（15位）：山本由伸（洛杉磯道奇）、高橋宏斗（中日龍）、曾谷龍平（歐力士）、宮城大彌（歐力士）、北山亘基（日本火腿）、菊池雄星（洛杉磯天使）、松井裕樹（聖地牙哥教士）、大谷翔平（洛杉磯道奇）、伊藤大海（日本火腿）、平良海馬（琦玉西武獅）、大勢（讀賣巨人）、石井大智（阪神虎）、種市篤暉（千葉羅德）、松本裕樹（福岡軟銀鷹）、菅野智之（自由球員）
捕手（3位）：中村悠平（養樂多燕子）、坂本誠志郎（阪神虎）、若月健矢（歐力士）
內野手（7位）：村上宗隆（芝加哥白襪）、小園海斗（廣島鯉魚）、岡本和真（多倫多藍鳥）、牧原大成（福岡軟銀鷹）、源田壯亮（琦玉西武獅）、牧秀悟（橫濱DeNA）、佐藤輝明（阪神虎）
外野手（5位）：鈴木誠也（芝加哥小熊）、近藤健介（福岡軟銀鷹）、周東佑京（福岡軟銀鷹）、森下翔太（阪神虎）、吉田正尚（波士頓紅襪）
⭐韓國隊名單亮點整理：大學長柳賢振再參戰、文東珠因傷遺憾落選、紅雀混血強投歐布萊恩加入、4位MLB混血球星
投手（15人）： 柳賢振（韓華）、鄭宇宙（韓華）、郭彬（斗山）、趙丙炫（SSG）、盧景銀（SSG）、高永表（KT）、蘇珩準（KT）、朴英賢（KT）、元兌仁（三星）、孫周永（LG）、宋勝基（LG）、高佑錫（老虎）、金榮奎（NC）、歐布萊恩（Riley O'Brien，紅雀）、德寧（Dane Dunning，海盜）。
捕手（2人）： 朴東原（LG）、崔在勳（韓華）。
內野手（8人）： 金慧成（洛杉磯道奇）、金倒永（KIA）、金周元（NC）、文保景（LG）、申珉宰（LG）、盧施煥（韓華）、惠特坎（Shay Whitcomb，太空人）、文賢彬（韓華，兼任外野）。
外野手（5人）： 李政厚（巨人）、安賢民（KT）、具滋昱（三星）、朴海旻（LG）、強斯（Jahmai Jones，老虎）。
⭐澳洲隊名單亮點整理：2024年大聯盟狀元TRAVIS BAZZANA參戰、多數球員皆為澳職球星
投手（15人）：ALEXANDER WELLS、ALEX HALL、LACHLAN WELLS、JACK O'LOUGHLIN、JOSH HENDRICKSON、BLAKE TOWNSEND、JON KENNEDY、COOPER MORGAN、MITCH NEUNBORN、TODD VAN STEENSEL、WARWICK SAUPOLD、CONNOR MACDONALD、COEN WYNNE、KY HAMPTON、 KIEREN HALL、SAM HOLLAND
捕手（3人）：ROBBIE PERKINS、MITCH EDWARDS
內野手（7人）：CURTIS MEAD、TRAVIS BAZZANA、LOGAN WADE、JARRYD DALE、RIXON WINGROVE、GEORGE CALLIL、MAX DURRINGTON、
外野手（5人）：ROBBIE GLENDINNING、TIM KENNELLY、AARON WHITEFIELD、ULRICH BOJARSKI、CHRIS BURKE
⭐捷克隊名單亮點整理：集結各行業棒球愛好者加入、曾三振大谷翔平的老師Ondrej Satoria再入選、與中華隊並列志在參加組
投手（15人）：Jeff Barto、Filip Capka、Tomas Duffek、Lukas Ercoli、Lukas Hlouch、Filip Kollmann、Michal Kovala、Marek Minarik、Jan Novak、Tomas Ondra、Daniel Padysak、Ondrej Satoria、Martin Schneider、Ondrej Vank、Boris Vecerka
捕手（3人）：Matous Bubenik、Martin Cervenka、Martin Zelenka
內野手（7人）：Martin Cervinka、Ryan Johnson、Vojtech Mensik、Martin Muzik、Jan Pospisil、Milan Prokop、Terrin Vavra
外野手（5人）：Marek Chlup、William Escala、Marek Krejcirik、Max Prejda、Michal Sindelka
|2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程
|比賽日期
|比賽時間
|對戰組合
|3月5日
|11：00
|澳洲 vs 中華隊
|18：00
|韓國 vs 捷克
|3月6日
|11：00
|捷克 vs 澳洲
|18：00
|中華隊 vs 日本
|3月7日
|11：00
|捷克 vs 中華隊
|18：00
|日本 vs 韓國
|3月8日
|11：00
|韓國 vs 中華隊
|18：00
|日本 vs 澳洲
|3月9日
|18：00
|澳洲 vs 韓國
|3月10日
|18：00
|日本 vs 捷克
美國權威媒體《CBS Sports》記者艾克西沙（Mike Axisa）先行發布20隊戰力預測，中華隊被排在第18名的「志在參加組」，甚至比英國、澳洲等隊還低。中華隊少去大聯盟戰力加持，儘管作為2024年世界棒球12強世界冠軍，經典賽上整體表現仍不被看好。
📌志在參加組（Just happy to be here）：
20.捷克
19.巴西
18.中華隊
17.尼加拉瓜
16.英國
📌勝算渺茫組（The longshots）：
15.澳洲
14.巴拿馬
13.哥倫比亞
12.荷蘭
11.以色列
📌黑馬組（The sleepers）：
10.古巴
9.義大利
8.韓國
7.加拿大
6.波多黎各
📌頂級競爭者（The top contenders）
5.墨西哥
4.委內瑞拉
3.多明尼加
2.日本
1.美國