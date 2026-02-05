2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月5日點燃戰火，大聯盟官方預計於台灣時間明（6）日上午8點正式公布各隊的30人最終名單。然而，在名單揭曉前夕，美國權威媒體《CBS Sports》先行發布了20隊戰力預測，台灣隊被排在20隊中的倒數第3名，更被直言只是「志在參加」。
被說只是「志在參加」 美媒：台灣缺乏天賦
《CBS Sports》記者阿席沙（Mike Axisa）在預測報告中，將參賽隊伍分為四個等級。台灣隊與英國、尼加拉瓜、巴西及捷克一同被列入最底層的「志在參加」組。阿席沙直言，這5支球隊並非爭冠熱門，雖然這對推廣棒球是好事，「但說實話，他們確實缺乏贏球所需的天賦。」
文中特別提到，英國隊擁有齊森霍姆（Jazz Chisholm Jr.）等大聯盟球星助陣，是該層級中實力最強的；捷克則因上屆擊敗中國而令人印象深刻。至於台灣隊，則僅被淡淡提及是透過「去年資格賽」才拿到的會內賽門票。
逆襲預告？台灣隊曾用「世界冠軍」打臉外媒
這份評比出爐後，隨即引發台灣球迷熱議。回顧2024年11月的世界12強棒球賽，當時台灣隊在開賽前的戰力預測同樣被日媒評為倒數等級，但最終卻一路過關斬將，在東京巨蛋奪下世界冠軍，寫下台灣棒球史新頁。因此儘管目前不被看好，台灣隊仍有望延續12強的奪冠氣勢，在經典賽再次上演「逆襲神話」。
美國、日本戰力最頂！美媒看好美國奪回王位
在冠軍爭奪戰部分，阿席沙預測「美國隊」為奪冠最大熱門。他形容美國隊此次祭出「隊史最強陣容」，先發輪值包括史金恩茲（Paul Skenes）、史庫柏（Tarik Skubal）等強投，打線則由賈吉（Aaron Judge）、哈波（Bryce Harper）領銜，誓言搶回失去的王座。
衛冕軍日本隊則排在第2名，雖然大谷翔平高機率「只打不投」，但陣中仍有山本由伸坐鎮，加上大聯盟強打群以及日職頂尖球員佐藤輝明、森下翔太等人，戰力依舊相當完整。第3至5名則依序為多明尼加、委內瑞拉與墨西哥。韓國隊則被列在第8名的「黑馬」等級。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《CBS Sports》記者阿席沙（Mike Axisa）在預測報告中，將參賽隊伍分為四個等級。台灣隊與英國、尼加拉瓜、巴西及捷克一同被列入最底層的「志在參加」組。阿席沙直言，這5支球隊並非爭冠熱門，雖然這對推廣棒球是好事，「但說實話，他們確實缺乏贏球所需的天賦。」
文中特別提到，英國隊擁有齊森霍姆（Jazz Chisholm Jr.）等大聯盟球星助陣，是該層級中實力最強的；捷克則因上屆擊敗中國而令人印象深刻。至於台灣隊，則僅被淡淡提及是透過「去年資格賽」才拿到的會內賽門票。
逆襲預告？台灣隊曾用「世界冠軍」打臉外媒
這份評比出爐後，隨即引發台灣球迷熱議。回顧2024年11月的世界12強棒球賽，當時台灣隊在開賽前的戰力預測同樣被日媒評為倒數等級，但最終卻一路過關斬將，在東京巨蛋奪下世界冠軍，寫下台灣棒球史新頁。因此儘管目前不被看好，台灣隊仍有望延續12強的奪冠氣勢，在經典賽再次上演「逆襲神話」。
在冠軍爭奪戰部分，阿席沙預測「美國隊」為奪冠最大熱門。他形容美國隊此次祭出「隊史最強陣容」，先發輪值包括史金恩茲（Paul Skenes）、史庫柏（Tarik Skubal）等強投，打線則由賈吉（Aaron Judge）、哈波（Bryce Harper）領銜，誓言搶回失去的王座。
衛冕軍日本隊則排在第2名，雖然大谷翔平高機率「只打不投」，但陣中仍有山本由伸坐鎮，加上大聯盟強打群以及日職頂尖球員佐藤輝明、森下翔太等人，戰力依舊相當完整。第3至5名則依序為多明尼加、委內瑞拉與墨西哥。韓國隊則被列在第8名的「黑馬」等級。