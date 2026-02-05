2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月5日點燃戰火，大聯盟官方預計於台灣時間明（6）日上午8點正式公布各隊的30人最終名單。然而，在名單揭曉前夕，美國權威媒體《CBS Sports》先行發布了20隊戰力預測，台灣隊被排在20隊中的倒數第3名，更被直言只是「志在參加」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
被說只是「志在參加」　美媒：台灣缺乏天賦

《CBS Sports》記者阿席沙（Mike Axisa）在預測報告中，將參賽隊伍分為四個等級。台灣隊與英國、尼加拉瓜、巴西及捷克一同被列入最底層的「志在參加」組。阿席沙直言，這5支球隊並非爭冠熱門，雖然這對推廣棒球是好事，「但說實話，他們確實缺乏贏球所需的天賦。」

文中特別提到，英國隊擁有齊森霍姆（Jazz Chisholm Jr.）等大聯盟球星助陣，是該層級中實力最強的；捷克則因上屆擊敗中國而令人印象深刻。至於台灣隊，則僅被淡淡提及是透過「去年資格賽」才拿到的會內賽門票。

逆襲預告？台灣隊曾用「世界冠軍」打臉外媒

這份評比出爐後，隨即引發台灣球迷熱議。回顧2024年11月的世界12強棒球賽，當時台灣隊在開賽前的戰力預測同樣被日媒評為倒數等級，但最終卻一路過關斬將，在東京巨蛋奪下世界冠軍，寫下台灣棒球史新頁。因此儘管目前不被看好，台灣隊仍有望延續12強的奪冠氣勢，在經典賽再次上演「逆襲神話」。

▲回顧2024年11月的世界12強棒球賽，當時台灣隊在開賽前的戰力預測同樣被日媒評為倒數等級，但最終卻一路過關斬將，在東京巨蛋奪下世界冠軍，寫下台灣棒球史新頁。（圖／記者葉政勳攝 ,資料照）
▲回顧2024年11月的世界12強棒球賽，當時台灣隊在開賽前的戰力預測同樣被日媒評為倒數等級，但最終卻一路過關斬將，在東京巨蛋奪下世界冠軍，寫下台灣棒球史新頁。（圖／記者葉政勳攝 ,資料照）
美國、日本戰力最頂！美媒看好美國奪回王位

在冠軍爭奪戰部分，阿席沙預測「美國隊」為奪冠最大熱門。他形容美國隊此次祭出「隊史最強陣容」，先發輪值包括史金恩茲（Paul Skenes）、史庫柏（Tarik Skubal）等強投，打線則由賈吉（Aaron Judge）、哈波（Bryce Harper）領銜，誓言搶回失去的王座。

衛冕軍日本隊則排在第2名，雖然大谷翔平高機率「只打不投」，但陣中仍有山本由伸坐鎮，加上大聯盟強打群以及日職頂尖球員佐藤輝明、森下翔太等人，戰力依舊相當完整。第3至5名則依序為多明尼加、委內瑞拉與墨西哥。韓國隊則被列在第8名的「黑馬」等級。

▲衛冕軍日本隊則排在第2名，雖然大谷翔平高機率「只打不投」，但陣中仍有山本由伸坐鎮，加上大聯盟強打群以及日職頂尖球員佐藤輝明、森下翔太等人，戰力依舊相當完整。（圖／美聯社／達志影像）
▲衛冕軍日本隊則排在第2名，雖然大谷翔平高機率「只打不投」，但陣中仍有山本由伸坐鎮，加上大聯盟強打群以及日職頂尖球員佐藤輝明、森下翔太等人，戰力依舊相當完整。（圖／美聯社／達志影像）

更多經典賽相關新聞：

經典賽／中華隊30人名單已繳交！曾豪駒坦言掙扎：名單外仍會隨隊

經典賽／旅日3投的牛棚畫面都看過！曾豪駒很放心：有跟母隊溝通

經典賽／旅日3強投定位有藍圖！林岳平不擔心狀態：大家拭目以待

更多「2026經典賽」相關新聞。

相關新聞

經典賽／大谷翔平會打第三棒？井端弘和最糾結此事　親曝戰力規劃

經典賽陣容預測／費城人109勝強投諾拉加入　義大利盼延續8強之路

經典賽／不留情！山本由伸高機率對台灣掛帥　井端曝3先發神調度

經典賽／15秒內要出手！林岳平解析中華隊投手群Live BP抗壓練習