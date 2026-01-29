韓國演員申銀秀今（29）日因為認愛柳善皓，一口氣登上搜尋關鍵字前排，也讓不少人開始好奇「申銀秀是誰？」其實她的背景比想像中還要狂，小學六年級就進入JYP娛樂當練習生，和TWICE子瑜、ITZY成員是同期夥伴，甚至一度被外界看好可能成為TWICE之後的下一代女團成員，只是她在最關鍵的時候，選擇放棄站上偶像舞台，而是轉身走進演員世界，這個決定也澈底改寫她的人生。
申銀秀曾是JYP練習生 曾是TWICE預備師妹團成員
2014年，還在念小學六年級的申銀秀因為參加合唱團活動，被JYP娛樂星探相中，試鏡通過後正式成為練習生，成為子瑜的練習生同事，也因為同門背景，申銀秀也和不少JYP體系出身的偶像都保持友好關係，包含也曾是JYP練習生、現為KISS OF LIFE的NATTY，以及ITZY的留眞交情很好。NATTY曾在影片中提到，留眞剛成為練習生時，因為前輩們都忙著準備TWICE的出道選秀節目《SIXTEEN》，所以是NATTY是和申銀秀一起照顧留眞、一起玩耍。
申銀秀在當年JYP偶像練習生練習評比上，不只被評為「很有演員相」，也一度被預測會是接在TWICE後出道的女團人選之一，不過2016年仍是練習生身分的她，在由姜棟元主演的電影《模糊的時間》中，從300比1的激烈競爭中脫穎而出，被選為對手戲角色秀潾，所以她正式放棄當偶像，以演員身分出道。
同一時間，她也在11月中旬開播的SBS電視劇《藍色海洋的傳說》中，飾演全智賢角色的青少年時期，不只在大銀幕，也在電視圈成功留下深刻印象，因而獲得「新銳演員誕生」這個備受矚目的稱號。
申銀秀演技大受好評 手語撐完《閃亮的西瓜》
申銀秀之後一路穩定累積作品，2022年在《紅丹心》中飾演姜漢娜角色的童年時期、《模範家族》中飾演鄭宇女兒，戲份不算多卻都能留下記憶點。真正讓她被大量觀眾記住的，是2023年《閃亮的西瓜》裡幾乎沒有台詞的先天性聽覺障礙者尹清雅，她只靠眼神、表情與手語撐完整個角色層次，被不少人直接封為人生角色，她也坦言，與其模仿，不如先理解聽障人士所生活的世界與思考方式，清雅表面冷靜，其實只是為了活下去而築起防備，「因為必須保護自己，才能活下去」。
2024年，她躍上Disney+《照明商店》，即使戲份不多，仍憑感染力十足的表現被觀眾點名「每次出場都很有感覺」。而她的記憶點如今不只在作品上，和柳善皓的戀情也正式被公開，申銀秀公司Management SOOP證實兩人正在交往中，是在熟識朋友的聚會中認識，隨著私下往來變多，關係自然從朋友升溫為戀人，從去年年底開始交往至今約3個月，感情很穩定。
資料來源：IG
