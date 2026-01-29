台中豐原區爆發蛋雞場隱匿禽流感疫情，且違規運送雞屍，在期間仍持續出貨，經台中市府追查發現，自元旦起該牧場已售出逾7125台斤雞蛋，其中65%流入苗栗，但截至目前為止僅回收約17.51台斤。對此，無毒教母譚敦慈傳授「6大安全吃蛋心法」，呼籲民眾購買履歷蛋、勤洗手、生熟分離並完全煮熟，切勿生食，藉此降低風險安心食用。
雞蛋外殼可能帶有沙門氏菌等致病菌，加上禽流感病毒多存在於禽類的分泌物與排泄物中，如果處理、保存不當，容易變成食物中毒或感染的來源。譚敦慈表示蛋本身營養價值高，但也很適合細菌繁殖，所以只要溫度、時間不對，就會從好食物變成「高風險食物」。透過正確選購、保存和烹調方式，可以大幅降低這些風險，又能兼顧營養攝取。
1. 優先選購有產銷履歷或合法通路雞蛋
優先購買有產銷履歷標章的「洗選蛋」，表示來源可追溯，並經過分級與檢驗，品質較有保障。可到超市、量販店、可信賴的生鮮通路或合作社選購，避免來源不明、路邊零散販售的散裝蛋。
2. 碰觸雞蛋後一定要洗手
雞蛋外殼可能沾有糞便、羽毛或環境中的細菌與病毒，手碰過蛋殼後若再摸口鼻、眼睛或食物，就可能把病原帶入口中。建議打完蛋或整理雞蛋後，用肥皂洗手，處理其他食材前，也一定要重新洗手，避免交叉污染。
3. 蛋殼破裂或有破洞要丟棄
蛋殼有裂痕、破洞，細菌更容易從破口鑽進蛋內，在裡面大量繁殖，即使外觀看起來差不多，內部風險已經大增，都不建議再食用。
4. 生熟食一定要分開處理
接觸過生蛋的碗、筷子、打蛋器、砧板等，同樣可能帶有細菌或病毒，如果又去碰熟食，就會把污染帶到已經煮熟的食物上，建議家中可以固定一兩個處理生食專用器具，減少混用的機會。
5. 烹調時要讓蛋白、蛋黃完全凝固
沙門氏菌在高溫下可以被殺死，因此建議把蛋煮到蛋白、蛋黃都完全凝固，像是全熟水煮蛋、全熟荷包蛋、充分炒熟的炒蛋。半熟蛋、溫泉蛋，雖然口感好，但細菌若存活，就增加腸胃炎或食物中毒風險。對孕婦、幼兒、長輩、慢性病患者與免疫力較弱的人來說，吃全熟尤其重要，
6. 不吃生蛋與生蛋製品
生蛋或未完全加熱的蛋類製品，例如自製沙拉醬加生蛋黃、提拉米蘇使用生蛋、未煮熟的沾麵醬等都需要特別小心。在禽流感或食安事件頻繁期間，更不建議吃生蛋、喝生蛋加飲料、用蛋白敷臉等，以免透過口、眼、皮膚上的小傷口接觸到病原。
資料來源：譚敦慈
我是廣告 請繼續往下閱讀
1. 優先選購有產銷履歷或合法通路雞蛋
優先購買有產銷履歷標章的「洗選蛋」，表示來源可追溯，並經過分級與檢驗，品質較有保障。可到超市、量販店、可信賴的生鮮通路或合作社選購，避免來源不明、路邊零散販售的散裝蛋。
2. 碰觸雞蛋後一定要洗手
雞蛋外殼可能沾有糞便、羽毛或環境中的細菌與病毒，手碰過蛋殼後若再摸口鼻、眼睛或食物，就可能把病原帶入口中。建議打完蛋或整理雞蛋後，用肥皂洗手，處理其他食材前，也一定要重新洗手，避免交叉污染。
3. 蛋殼破裂或有破洞要丟棄
蛋殼有裂痕、破洞，細菌更容易從破口鑽進蛋內，在裡面大量繁殖，即使外觀看起來差不多，內部風險已經大增，都不建議再食用。
4. 生熟食一定要分開處理
接觸過生蛋的碗、筷子、打蛋器、砧板等，同樣可能帶有細菌或病毒，如果又去碰熟食，就會把污染帶到已經煮熟的食物上，建議家中可以固定一兩個處理生食專用器具，減少混用的機會。
5. 烹調時要讓蛋白、蛋黃完全凝固
沙門氏菌在高溫下可以被殺死，因此建議把蛋煮到蛋白、蛋黃都完全凝固，像是全熟水煮蛋、全熟荷包蛋、充分炒熟的炒蛋。半熟蛋、溫泉蛋，雖然口感好，但細菌若存活，就增加腸胃炎或食物中毒風險。對孕婦、幼兒、長輩、慢性病患者與免疫力較弱的人來說，吃全熟尤其重要，
6. 不吃生蛋與生蛋製品
生蛋或未完全加熱的蛋類製品，例如自製沙拉醬加生蛋黃、提拉米蘇使用生蛋、未煮熟的沾麵醬等都需要特別小心。在禽流感或食安事件頻繁期間，更不建議吃生蛋、喝生蛋加飲料、用蛋白敷臉等，以免透過口、眼、皮膚上的小傷口接觸到病原。
資料來源：譚敦慈