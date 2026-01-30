我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Gigi老公史丹利最近因病毒感染，呈現面癱狀態，她表示老公完全沒跟她說。（圖／翻攝自熱血史丹利大叔應援團）

主持人史丹利近日驚傳健康亮紅燈，他透露因病毒感染導致左半邊臉部無力麻痺，出現眼歪嘴斜的面癱症狀，甚至自嘲笑起來像「冠希哥」，他發文態度樂觀，卻惹怒老婆Gigi（林如綺），她直接貼文底下留言氣喊：「我真的很生氣你都沒有跟我說，今天看完醫生才讓我知道」，意外曝光夫妻倆對於病況的「資訊落差」，也讓粉絲見狀紛紛安慰Gigi別太擔心。史丹利詳細描述了發病後的身體狀況，坦言深切體會到什麼是眼歪嘴斜。他表示，目前左半邊臉部處於沒力氣且沒感覺的狀態，只要稍不注意，口水就會不自覺流出來，喝水、吃東西也容易外漏，讓他無奈自嘲真的變成嘴巴有洞。此外，因左眼閉合吃力、眨眼困難，導致他近期經常出現「流眼油」的狀況，生活頗受影響。儘管受病情困擾，史丹利仍不改幽默本色，特地向外界解釋近期照片中的表情。他笑稱如果在路上或照片中看到他這樣「笑」，絕對不是在刻意模仿陳冠希（冠希哥）的招牌歪嘴笑，純粹是因為生病無法控制表情。他也趕緊向粉絲報平安，表示已經看過醫生，狀況並沒有很嚴重，醫生評估是可以痊癒的，並向大家保證：「不用擔心，我俊俏的臉龐還是會回歸的喔！不然真的就一輩子學冠希哥了。」雖然史丹利試圖用輕鬆語氣帶過病情，但老婆Gigi卻笑不出來。從貼文留言區中可見，Gigi在得知老公獨自承受這些症狀後，忍不住在留言區表達不滿與心疼。她寫道：「我真的很生氣你都沒有跟我說，今天看完醫生才讓我知道……」顯然對於史丹利直到看完醫生才告知病況感到相當錯愕與擔憂，字裡行間流露出對丈夫隱忍身體不適的心疼。