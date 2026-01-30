我是廣告 請繼續往下閱讀

根據專跑MLB休士頓太空人的《The Athletic》記者羅姆（Chandler Rome）報導，太空人將送出小聯盟潛力捕手比利亞羅爾（Jancel Villarroel），向舊金山巨人換來台灣旅美好手鄧愷威，《MLB Rumors》分析這筆交易，提到鄧愷威去年證明能在大聯盟負擔長局數，春訓可能會先以先發調整，想開季卡位大聯盟，可能會是從牛棚出發，擔任長中繼。鄧愷威過去2年皆登上大聯盟，去年為巨人出賽8場、其中7場先發，總計2勝4敗、防禦率6.37，在29.2局中就飆出39次三振、另有17次保送與7次觸身球，儘管ERA+僅63，但因具備高三振特質，投手獨立防禦率（FIP）為水準以上的3.81。《MLB Rumors》首先提到，由於巨人剛以2年約簽下31歲外野手貝德（Harrison Bader），40人名單需要清出一個名單，鄧愷威是潛在被DFA（指定讓渡）人選，太空人等於提前動用交易，搶先獲得鄧愷威。《MLB Rumors》隨後分析，鄧愷威最強武器橫掃球，去年證明可以在大聯盟取得揮空與三振，讓他投出23.7%三振率，雖然控球問題待解，但他仍有最後1年下放權，可先發、中繼的特色，讓太空人投手輪值添增深度。《The Athletic》記者巴格利（Andrew Baggarly）則提到，太空人有望以6人先發輪值迎接開季，對能投長局數的投手有高度需求，鄧愷威在春訓可能會擁有爭取進入先發輪值的機會，但想卡位大聯盟，長中繼是最可能途徑。太空人為了簽下鄧愷威，將過去2年飽受傷病的30歲右投法蘭斯（J.P. France）指定讓渡，另外送出的21歲小將比利亞羅爾，則是《美國棒球》評選的太空人第20新秀，今年仍在高階1A出賽。