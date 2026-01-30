根據《The Athletic》記者Chandler Rome報導指出，舊金山巨人與休士頓太空人正在接近完成一筆交易，巨人為清出40人名單空間，以完成與外野手貝德（Harrison Bader）的兩年合約簽約程序，選擇把台灣好手鄧愷威送往太空人，換回小聯盟捕手比利亞羅爾（Jancel Villarroel）
鄧愷威去年首登大聯盟 留下2勝4敗戰績
鄧愷威近年在巨人農場體系擔任先發角色，具備一定潛力與輪值深度，而太空人則希望藉此補強投手端的養成資源。鄧愷威去年生涯首度登上大聯盟，留下8場（7場先發）出賽，拿下2勝4敗，防禦率6.37，休賽季婉拒中華隊經典賽徵召，選擇全力備戰新賽季。
成太空人隊史第三位台灣選手 鄧愷威全力角逐先發輪值
鄧愷威加盟太空人後，將成為隊史第三位台灣選手，前兩位分別是羅嘉仁以及林哲瑄，太空人近年來農場投手一直是球隊隱憂之一，且球隊王牌瓦德茲（Framber Valdez）很有可能在今年休賽季轉隊，有利於鄧愷威角逐太空人先發輪值，且鄧愷威也能勝任長中繼角色，對於太空人牛棚來說也是一枚活棋。
至於巨人換回的比利亞羅爾，則是一名正在小聯盟發展中的捕手，有助於補足球隊在捕手深度上的需求，目前雙方尚未正式對外宣布交易完成，但相關人士指出，相關程序已接近尾聲，預料很快就會拍板定案。
資料來源：《MLB Trade Rumors》
