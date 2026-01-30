知名導演、也是國際名導李安的弟弟李崗，今年春節不拍電影，改進廚房當主廚。從作家、導演到監製，李崗正式推出全新食品品牌「李家宴」，首波端出老北京醬鴨與筍絲蹄膀兩道大菜。這是他鑽研廚藝十多年的私房成果，更是自小母親一手打理的李家餐桌上的家傳美味，讓影迷今年不用透過大銀幕，也能直接品嘗到李安與李崗兄弟倆成長記憶中的味道。
好吃是記憶、想像與分享！李崗端出母親的家鄉味
「第一個好吃的是記憶，第二個是想像，第三個是分享。」李崗道出他的美食哲學。老北京醬鴨正是李崗對母親家鄉味的深刻復刻。遵循北方傳統繁複工法，歷經醃、炸、滷等多重工序，鴨皮Q彈、醬香厚實，彷彿將老家廚房的香氣濃縮其中。筍絲蹄膀則是江浙料理，嚴選肥瘦適中的蹄膀慢燉至入口即化，搭配老筍乾平衡油脂，是李家年夜飯桌上最安靜卻最有存在感的經典菜色。
為吃進修廚藝班 影劇圈好友掛保證
李崗對料理的執著並非玩票，他曾為此出版《下廚真好：李崗出菜》，更實際到廚師班受訓三個月。他回憶49歲那年大病後吞下的第一口餃子，那是飢餓與身體記憶交織出的極致美味，讓他深信真正的好吃來自人生經驗。對於這次推出的年菜，圈內好友紛紛力挺，果陀劇場藝術總監梁志民形容李崗家的廚房像魔術舞台；《嗨！營業中》的主持人姚元浩則打趣表示，若餐廳都像李崗這樣不計成本，食材成本一定失控，但也因此造就了一吃難忘的味道；曾國城更直言，李家宴三個字就代表了對美味的期待。
李家宴料理包即日起正式開賣，「老北京醬鴨」與「筍絲蹄膀」單道售價皆為新台幣1,680元。官方也特別推出「李家宴雙饗組盒」，優惠價3,260元，讓充滿故事與溫度的家傳手路菜，成為今年團圓桌上的亮點。
