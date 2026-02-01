第68屆葛萊美獎（GRAMMY Awards）即將登場！本屆賽況空前激烈，有流行天后女神卡卡（Lady Gaga）與嘻哈霸主肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）的頂尖對決，還有聯合公園（Linkin Park）震撼回歸，以及 Rosé憑藉洗腦神曲〈APT.〉打進一般類大獎，寫下K-Pop新歷史。《NOWNEWS今日新聞》特別整理了典禮時間、轉播平台、典禮演出卡司、重點入圍名單懶人包，帶您一次掌握。
🎙️第68屆葛萊美獎頒獎典禮舉辦時間＆地點
典禮時間：2026年2月1日（日）美東時間晚上20:00舉行，台灣時間為2月2日早上8:00
紅毯時間：2026年2月1日（日）美東時間晚上19:00舉行，台灣時間為2月2日早上7:00
典禮地點：美國洛杉磯加密貨幣網體育館
表演陣容：2026年預計有Lady Gaga、Rosé現身演出，並由多位新銳歌手參與表演
觀看方式：美國 CBS電視台、Paramount+直播(需訂閱Premium方案) 、官網 live.GRAMMY.com
紅毯直播：2026 GRAMMY Live From The Red Carpet | 68th GRAMMY Awards
🎙️葛萊美獎評選歷程
首輪投票：2025年10月3日至15日
入圍名單公布：2025年11月7日
最終投票：2025年12月12日至2026年1月5日
🎙️主持人：崔弗・諾亞 (Trevor Noah)。
以《每日秀 The Daily Show》聞名，以幽默風趣的風格著稱。從第63屆（2021年）起連續多次擔任此重任。
🎙️重量級表演嘉賓
🎙️2026葛萊美獎完整入圍名單
📀【一般類 General Field】
📀年度製作 Record of the Year
〈DTMF〉— 壞痞兔
〈Manchild〉— 莎賓娜·卡本特
〈Anxiety〉— 多琪 (Doechii)
〈Wildflower〉— 怪奇比莉
〈Abracadabra〉— 女神卡卡
〈Luther〉— 肯卓克·拉瑪 & 詩莎
〈The Subway〉— 查普爾·蘿恩 (Chappell Roan)
〈APT.〉— Rosé & 火星人布魯諾
📀年度專輯 Album of the Year
《Debí Tirar Más Fotos》— 壞痞兔
《Swag》— 小賈斯汀
《Man's Best Friend》— 莎賓娜·卡本特
《Let God Sort Em Out》— 雙彈夾樂團 (Clipse)
《狂亂》(Frenzy) — 女神卡卡
《GNX》— 肯卓克·拉瑪
《Mutt》— 萊昂·托馬斯 (Leon Thomas)
《Chromakopia》— 造物主泰勒 (Tyler, The Creator)
📀年度歌曲 Song of the Year
〈Abracadabra〉— 女神卡卡
〈Anxiety〉— 多琪
〈APT.〉— Rosé & 火星人布魯諾
〈DTMF〉— 壞痞兔
〈Golden〉— Huntr/x (電影《Kpop 獵魔女團》)
〈Luther〉— 肯卓克拉瑪 & 詩莎
〈Manchild〉— 莎賓娜·卡本特
〈Wildflower〉— 怪奇比莉
📀最佳新人 Best New Artist
奧莉維亞·迪恩 (Olivia Dean)
KATSEYE
The Marías
艾狄森·芮 (Addison Rae)
Sombr
Leon Thomas
艾力克斯·華倫 (Alex Warren)
蘿菈·楊 (Lola Young)
【流行、舞曲／電子類 Pop & Dance／Electronic Field】
📀最佳流行個人演出
〈Daisies〉— 小賈斯汀
〈Manchild〉— 莎賓娜·卡本特
〈Disease〉— 女神卡卡
〈The Subway〉— 查普·蘿恩
〈Messy〉— 蘿菈·楊
📀最佳流行組合／團體演出
〈Defying Gravity〉— 辛西婭·艾利沃 & 亞莉安娜·格蘭德
〈Golden〉— Huntr/x
〈Gabriela〉— KATSEYE
〈APT.〉— Rosé & 火星人布魯諾
〈30 for 30〉— 詩莎 & 肯卓克·拉瑪
📀最佳流行歌唱專輯
《Swag》— 小賈斯汀
《Man's Best Friend》— 莎賓娜·卡本特
《美好的事》(Something Beautiful) — 麥莉·希拉
《狂亂》— 女神卡卡
《I've Tried Everything but Therapy (Part 2)》— 靈魂巨人泰迪 (Teddy Swims)
📀最佳舞曲／電子專輯
《Eusexua》— FKA Twigs
《Ten Days》— 又是佛萊迪 (Fred again..)
《Fancy That》— 粉紅豹女孩 (PinkPantheress)
《Inhale / Exhale》— 洛福斯 (RÜFÜS DU SOL)
《Fuck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3》— 史奇雷克斯 (Skrillex)
【搖滾、金屬和另類音樂類 Rock, Metal & Alternative Field】
📀最佳搖滾演出
〈U Should Not Be Doing That〉— Amyl and the Sniffers
〈無盡虛空〉(Emptiness Machine) — 聯合公園 (Linkin Park)
〈Never Enough〉— 旋轉門樂團 (Turnstile)
〈Mirtazapine〉— 海莉·威廉斯 (Hayley Williams)
〈Changes (Live)〉— Yungblud feat. 努諾·貝當古 等人
📀最佳搖滾專輯
《Private Music》— Deftones
《I Quit》— 海慕樂團 (HAIM)
《From Zero》— 聯合公園
《Never Enough》— 旋轉門樂團
《Idols》— Yungblud
📀最佳另類音樂專輯
《Sable, Fable》— 美好冬季樂團 (Bon Iver)
《歌頌失落世界》(Songs of a Lost World) — 怪人合唱團 (The Cure)
《Don't Tap the Glass》— 造物主泰勒
《Moisturizer》— Wet Leg
《Ego Death at a Bachelorette Party》— 海莉·威廉斯
【節奏藍調、饒舌類 R&B, Rap Field】
📀最佳節奏藍調演出
〈Yukon〉— 小賈斯汀
〈It Depends〉— 克里斯小子 feat. 布萊森·提勒
〈Folded〉— 柯蘭妮 (Kehlani)
〈Mutt (Tiny Desk)〉— 萊昂·托馬斯
〈Heart of a Woman〉— Summer Walker
📀最佳饒舌表演
〈Outside〉— 卡蒂·B (Cardi B)
〈Chains & Whips〉— 雙彈夾樂團 feat. 肯卓克·拉瑪 & 菲董
〈Anxiety〉— 多琪
〈TV Off〉— 肯卓克·拉瑪 feat. Lefty Gunplay
〈Darling, I〉— 造物主泰勒 feat. Teezo Touchdown
📀最佳旋律饒舌表演
〈Proud of Me〉— Fridayy feat. 米克·米爾
〈Wholeheartedly〉— JID feat. Ty Dolla Sign & 6lack
〈Luther〉— 肯卓克·拉瑪 & 詩莎
〈WeMaj〉— Terrace Martin & Kenyon Dixon feat. Rapsody
〈Somebody Loves Me〉— PartyNextDoor & Drake
📀最佳饒舌專輯
《Let God Sort Em Out》— 雙彈夾樂團
《Glorious》— GloRilla
《God Does Like Ugly》— JID
《GNX》— 肯卓克·拉瑪
《Chromakopia》— 造物主泰勒
【鄉村與美國根源音樂類 Country & American Roots Field】
📀最佳鄉村個人演出
〈Nose On the Grindstone〉— Tyler Childers
〈Good News〉— Shaboozey
〈Bad As I Used To Be〉— 克里斯·特普爾頓 (Chris Stapleton)
〈I Never Lie〉— Zach Top
〈Somewhere Over Laredo〉— Lainey Wilson
📀最佳當代鄉村專輯
《Patterns》— 凱爾茜·巴勒里尼 (Kelsea Ballerini)
《Snipe Hunter》— Tyler Childers
《Evangeline vs. the Machine》— 艾瑞克·裘奇 (Eric Church)
《Beautifully Broken》— 傑利·羅爾 (Jelly Roll)
《Postcards from Texas》— 米蘭達·藍珀特 (Miranda Lambert)
【視覺媒體類 Visual Media Field】
📀最佳視覺媒體原聲合輯
《A Complete Unknown》(提摩西·夏勒梅)
《F1 the Album》
《KPop Demon Hunters》
《Sinners》
《Wicked》(魔法壞女巫)
📀最佳視覺媒體原創歌曲
〈As Alive as You Need Me to Be〉— 九吋釘樂團 (《創：戰神》)
〈Golden〉— Huntr/x (《Kpop 獵魔女團》)
〈I Lied to You〉— Miles Caton (《罪人》)
〈Never Too Late〉— 艾爾頓·強 & 布蘭迪·卡莉 (《艾爾頓強：Never Too Late》)
〈Sinners〉— Rod Wave (《罪人》)
