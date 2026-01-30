我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙薇之前才被捕捉到暴瘦模樣。（圖／翻攝自微博）

中國藝人女星趙薇，因涉及與前夫黃有龍疑似以空殼公司收購上市公司等爭議，而被翻出多個過往事件遭到封殺。神隱4年後，近日趙薇突然現身直播間，疑似為了回歸試水溫，不料才出現10分鐘不到，畫面就整個轉黑，疑似遭平台封鎖，復出夢碎。趙薇在2021年被中國官方列為「劣跡藝人」後，遭到封殺，而近期她頻頻在社群現身，疑似在為復出試水溫。而近日趙薇現身自己家酒莊的直播，不料才不到10分鐘，整個畫面就轉黑，慘遭平台封鎖。事後，趙薇透過錄音訊息在粉絲群中安慰粉絲，表示以後不能再用這個方法出現，復出計畫看似遙遙無期。趙薇被封殺的起因，與過往和富商前夫黃有龍合作的事業有關，兩人自2008年結婚後，在商界頗有成績，但自2018年起便風波不斷，夫妻倆因涉嫌空殼公司交易，遭中國主管機關裁罰人民幣60萬元（約新台幣269萬元）。到了2021年，中國官方將趙薇列為「劣跡藝人」，導致她參演的所有影視作品全數被下架，事業一夕間全面停擺，而她和黃有龍也已在2021年離婚。根據陸媒報導，趙薇名下3間公司的股權被法院凍結，包括西藏龍薇文化傳媒有限公司、合寶文娛集團有限公司以及蕪湖東潤發投資有限責任，金額分別為人民幣190萬元、500萬元、900萬元，總金額高達1590萬元（約台幣6627萬元），期限則為3年。根據《新浪財經》指出，西藏龍薇文化傳媒有限公司，成立於2016年，趙薇是該公司的大股東，持股95%。此外，趙薇曾幫黃有龍姊姊黃莉經營的公司當擔保，2021年債務人違約，趙薇得付連帶責任，名下持有的12.6萬元至900萬元人民幣（約台幣3700萬元）的股權被凍結，許多家公司股權受到影響，雖她宣布已經和黃有龍離婚，也強調不承擔對方的債務，但因為擔保行為是發生在婚姻期間，仍需依法承擔相關責任。