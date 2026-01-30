我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市豐原區蛋雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，但依標準作業程序，台中動防處也執行蛋雞4982隻撲殺銷毀作業。其中1月1日起到27日共流出7125台斤蛋品。而衛福部長石崇良說，禽傳人的風險是農業部跟衛福部首重的問題，禽流感雞場出來的雞蛋，都已經完成下架。至於雞蛋若有煮熟更不是問題，食品安全風險相對低，疾管署也會持續監測禽傳人的狀況。對於台中禽流感案例，石崇良今（30）日出席台北醫學大學記者會時，會後接受媒體聯訪表示，禽流感問題重點在於禽傳人，因此民眾要減少季節性候鳥的接觸，避免禽傳人的風險。石崇良說，而農政單位對於禽流感也採撲殺，民眾在食用雞蛋時，留意煮熟，基本上直接由物品傳人的風險是低的。他表示，疾管署觀察重點在於禽傳人的事件；至於禽流感雞場出來的雞蛋則持續下架。石崇良指出，對於雞隻的疫情監測，農業部與衛福部都有密切聯繫管道，會隨時留意。石崇良補充，為因應氣候變遷與生態變化帶來的疾病威脅，行政院層級的「One Health」（防疫一體）計畫跨部會平台，政府會隨時掌握環境與動植物疫情資訊。