▲姚元浩（如圖）不滿鬼鬼在備料時臨時上網查資料，覺得對方沒有認真面對工作。（圖／好看娛樂提供）

▲《嗨！營業中》最新一集邀請到屈中恆（右三）與老婆Vicky（右二）擔任來賓，莎莎也向育有四寶的Vicky請教育兒之道。（圖／好看娛樂提供）

實境節目《嗨！營業中》本週迎來銀色夫妻檔屈中恆與老婆Vicky，原本現場瀰漫著溫馨氣氛，怎料廚房內卻突然爆發衝突，在備料時姚元浩不滿鬼鬼（吳映潔）臨時上網查資料，覺得對方沒有認真面對工作，更情緒失控脫口而出：「我真的越來越想揍妳！」在備料過程，姚元浩表示鬼鬼前一天明明說自己已經會了，結果實際動手卻還臨時上網查資料，讓他感覺對方沒有認真面對工作。對此，鬼鬼急忙解釋：「我如果不會，我就會問你啊！」這番話讓姚元浩越聽越氣，怒吼：「我真的越來越想揍妳，我認真講。」兩人對話讓一旁正在洗菜的 Vicky 當場嚇到，真實反應全被鏡頭捕捉。事實上，節目夥伴莎莎才向育有四寶的Vicky請教育兒之道，好奇詢問「如果小孩吵架，你們通常怎麼處理？」Vicky笑回：「自行解決，就是讓她們自己想辦法。」沒想到話才剛說完，廚房內立刻上演最真實的大人版衝突示範。除了正片話題滿滿，幕後花絮也同樣勁爆，莎莎私下透露，第一季時曾情緒一急脫口說出「林北」，原以為這種用語一定會被剪掉，沒想到最後竟原音呈現。莎莎解釋：「那陣子正流行這種說法，是一時真性情流露，後來才意識到自己還是有偶像包袱，現在都會提醒自己多克制一點。」想看更多未曝光的真實瞬間，請務必加入 《嗨！營業中》 YouTube 頻道會員；至於姚元浩與鬼鬼最後是否成功化解衝突？敬請鎖定本週播出：每週六晚間 8:00 台視首播、晚間 10:00 Netflix 上架；每週日晚間 8:00 八大綜合台播出。