《2026超級巨星紅白藝能大賞》即將在明天於台北小巨蛋錄影，海外嘉賓King & Prince成員永瀨廉、高橋海人、&TEAM今（30）日陸續來台，這也是&TEAM的台灣成員王奕翔首度參加除夕節目錄影，所到之處引爆關注，稍早他現身松山機場，台灣媒體熱烈歡迎他，親切的喊：「奕翔這邊～奕翔比愛心～」讓他害羞的狂壓帽子，但還是親民照做，引爆全場尖叫。
&TEAM來台了 王奕翔被中文CUE比愛心超害羞
&TEAM稍早一點半現身松山機場接機大廳，看到粉絲迎接，親民揮手致意，也站定位給媒體拍照，因為大家都認識其中的台灣成員王奕翔，所以想捕捉更多畫面，攝影記者就親切大喊：「奕翔這邊～奕翔比愛心～」聽到中文要求的王奕翔，立刻害羞笑出來，壓了壓帽子後，就默默比出愛心給記者拍照，讓全場等候的粉絲大笑，事後也在狂討論台灣記者很幽默：「奕翔這邊！也太好笑了！」
&TEAM曾在2024年來台參加高雄世運拼盤演唱會、2025來台開專場演唱會，今年是三度來台，明天將赴台北小巨蛋現場錄製《2026超級巨星紅白藝能大賞》，跟King & Prince成員永瀨廉、高橋海人、林志穎、蘇慧倫、動力火車、TRASH、告五人、someshiit 山姆、JUD 陳泳希、黃偉晉、Feng Ze 邱鋒澤、李佳薇、李佳歡、李千娜、顧穎、Karencici、白安、蔡旻佑等人跟大家度過2026農曆新年。
&TEAM、王奕翔是誰？HYBE打造多國籍男團
王奕翔林口出身，2020年遠赴韓國參加由CJ攜手「BTS爸爸」房時爀打造的選秀節目《I-LAND》，卻在激烈競爭中止步，沒能一次就站上出道舞台；隔年他捲土重來，和K、EJ、TAKI一起投入新選秀《&AUDITION》，二度為出道拚搏。節目最終追加成員組成全新男團，但偏偏遇上疫情攪局，出道計畫一延再延，直到2022年，&TEAM才終於在日本正式亮相。
不少台灣觀眾真正記住王奕翔，其實是因為一段「超在地」的團綜名場面，明明超怕刺激遊樂設施，卻還是硬著頭皮坐上雲霄飛車拍攝，結果車一開動，他的恐懼全化成連發的5字經，更經典的是，後製組疑似聽不懂台語，直接原音播出，還幫他上了「學了外星語」的字幕，讓台灣粉絲瞬間笑到不行，直呼「有夠親切」，這段影片也因此紅出圈，成為代表性片段。
&TEAM則是由南韓最大經紀公司HYBE，透過日本分公司HYBE JAPAN旗下的YX LABELS打造的多國籍9人男團，成員包含日本的K、FUMA、YUMA、JO、HARUA、TAKI，台灣成員NICHOLAS（王奕翔），韓國成員EJ，以及德國、日本混血的MAKI，官方粉絲名為LUNÉ。他們以日本與韓國雙據點活動，全員幾乎都能流利使用日語與韓語，隊長EJ更是代表人物之一，而王奕翔與MAKI還能使用中、英、日、韓四種語言，對語言學習特別有熱情，也成為團體的一大特色。
