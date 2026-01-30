我是廣告 請繼續往下閱讀

以Netflix話題夯劇《瘋狂獨角獸》爆紅的泰國華裔女星葉芷妤，首度來台拍電影《無形》，讀劇本、進入角色、講中文都沒有問題，最讓人咋舌的竟是「檔期安排」。她在泰國活動滿檔，有時快閃回去亮麗出席，不到6小時就再回台拍攝，導演奚岳隆都不得不佩服這種比空姐還操的行程。葉芷妤坦言自己會怕「無形的東西」，演出驚悚片有帶著泰國的護身符保平安。葉芷妤自從《瘋狂獨角獸》知名度大開，華人區不少劇組都對她很感興趣，奚岳隆直呼「榮幸」，因為她喜歡這個故事，也有意願來台演出，唯獨檔期安排可能有些顧慮，她在泰國實在太紅，活動邀約不斷，幸好經紀團隊夠力。葉芷妤笑言：「等一下要去上海，明天再回台。」連空姐都有休息空檔，她卻飛個不停。鳳小岳今（30日）