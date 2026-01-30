以Netflix話題夯劇《瘋狂獨角獸》爆紅的泰國華裔女星葉芷妤，首度來台拍電影《無形》，讀劇本、進入角色、講中文都沒有問題，最讓人咋舌的竟是「檔期安排」。她在泰國活動滿檔，有時快閃回去亮麗出席，不到6小時就再回台拍攝，導演奚岳隆都不得不佩服這種比空姐還操的行程。葉芷妤坦言自己會怕「無形的東西」，演出驚悚片有帶著泰國的護身符保平安。
台灣工作人員設備多 葉芷妤直呼有趣
葉芷妤自從《瘋狂獨角獸》知名度大開，華人區不少劇組都對她很感興趣，奚岳隆直呼「榮幸」，因為她喜歡這個故事，也有意願來台演出，唯獨檔期安排可能有些顧慮，她在泰國實在太紅，活動邀約不斷，幸好經紀團隊夠力。葉芷妤笑言：「等一下要去上海，明天再回台。」連空姐都有休息空檔，她卻飛個不停。
鳳小岳今（30日）
一同出席媒體見面會，兩人皆是首次以主演身分挑戰驚悚類型， 葉芷妤坦言會害怕「無形的東西」，對未知感到敬畏， 所幸拍攝至今沒碰到怪事；鳳小岳則自認不怕， 只是曾有一陣子很怕黑，並幽默笑說：「 現場最怪的大概就是我跟隱形人吧！」
《女鬼橋》系列導演奚岳隆執導，促成葉芷妤與金鐘獎得主鳳小岳首度合作，以道教神秘學為靈感，打造「
全新隱形人」的世界觀。葉芷妤扮演社工為此除了閱讀相關資料，也親自觀察他們的工作情況。對於台灣和泰國兩邊拍片的不同，她認為台灣的工作人員有很多裝備，不像在泰國，人員都只拿著對講機，感覺很有趣。
鳳小岳獲導演恩准駕駛愛車 葉芷妤對ㄓㄔㄕ有障礙
鳳小岳則被奚岳隆稱為「唯一在銀幕上能讓我心動的男人」，還特別出借自己的Saab 900 Turbo愛車，讓鳳小岳在片中駕駛，就算有擦撞之類的場面，也會運用特效，這輛車是奚岳隆在看完《在車上》後從國外購入、十分珍視，如果不是他欣賞的鳳小岳，他可不會輕易讓旁人坐在駕駛座上。
葉芷妤在拍攝前，看了鳳小岳的《人生清理員》、《艋舺》等做功課，直呼：「好看！」鳳小岳則認為和葉芷妤合作每天都有驚喜，彼此有不同的文化薰陶，互相溝通、學習。葉芷妤自覺在台灣拍了一陣子的戲，中文越來越好，可是ㄓㄔㄕ的音還是比較難發，更因為時不時要快閃回泰國做活動，講一些專有名詞會台、泰單字夾在一起，變得很奇妙。
葉芷妤期待在台大飽口福 被陰陽海吸引
葉芷妤和鳳小岳都是第一次拍驚悚片，奚岳隆不敢說沒有壓力，因為恐怖片對節奏、
情緒控制的要求非常高，一點失誤就會影響整體效果。但也就因他們還沒被這類型定型，反而帶來新鮮感，不會用既定套路在演恐怖片， 而是用角色本身的情感去面對恐懼。
電影開拍至今將滿一個月，奚岳隆力讚鳳小岳把許多情緒藏在眼神、呼吸與停頓裡；
葉芷妤則在情緒爆發力帶來大驚喜，被稱為「寶藏女孩」。片中場景橫跨雙北市、金瓜石、基隆等地，葉芷妤開心分享：「 印象最深是看到陰陽海，很漂亮，會讓人不自覺靜下來。」 問到最喜歡的在地美食，她秒答：「蛋餅！，簡單好吃， 每次吃都覺得很滿足。」也期待之後能到處踩點吃美食。
