▲2006第68屆葛萊美獎將於美國東部時間2月1日、台灣時間2月2日上午8點登場。（圖／翻攝葛萊美獎官方臉書）

第68屆葛萊美獎（GRAMMY Awards）將於美東時間2月1日、台灣時間2月2日上午8點在洛杉磯加密貨幣網體育館（Crypto.com Arena）舉行。美國錄音學院先前也公布了多項重大規則修訂，包括對最佳新人資格、鄉村音樂分類及視覺設計獎項進行了顯著調整。《NOWNEWS今日新聞》特別整本屆葛萊美獎必須關注的5大改變，一同觀察未來趨勢。過去葛萊美獎有項嚴格規定，若藝人曾以「客串歌手」（Featured Artist）身分出現在入圍「年度專輯」的作品中，無論參與份量多寡，都會失去角逐未來「最佳新人」的資格。導致許多僅貢獻部分片段的新銳音樂人錯失一生一次的機會。 新規則是若藝人在入圍年度專輯的作品中貢獻度低於20%，將不再被剝奪報名「最佳新人」的資格。例如樂團The Marías雖曾在Bad Bunny的入圍專輯中客串一曲，依舊規將失去資格，但新制上路後，他們今年順利入圍，有望角逐新人獎。有鑑於鄉村音樂在過去十年的巨大演變與傳統復興，錄音學院決定將獎項細分。 正式新增「最佳傳統鄉村專輯」（Best Traditional Country Album），表彰保留經典樂器與演唱風格的作品；而原有的「最佳鄉村專輯」則更名為「最佳當代鄉村專輯」（Best Contemporary Country Album），專門獎勵融合流行或其他現代元素的鄉村作品。為了更精準獎勵音樂產業作品的視覺藝術領域，學院對包裝類獎項做了整併與復刻。 恢復了歷史悠久的「最佳專輯封面」（Best Album Cover）獎項，該獎項最早可追溯至1959年第一屆葛萊美。而現有的「最佳唱片包裝」與「最佳盒裝／限量版包裝」合併為單一的「最佳唱片包裝」（Best Recording Package）獎。針對百老匯音樂劇日益龐大的卡司陣容，葛萊美調整了獲獎門檻，以更公平的方式認可主要演員貢獻。在「最佳音樂劇專輯」獎項中，可獲獎的「主要歌手」（Principal Vocalists）人數上限從原本的4人增加至6人。這意味著像《漢密爾頓》這類群戲吃重的作品，將有更多核心演員能獲得肯定。為了落實對所有音樂創作者的公平性，古典音樂類別也有修正。 在「最佳管弦樂團演奏」、「最佳合唱團演出」等古典類別中，作曲家（Composers）與作詞／劇本家（Lyricists/Librettists），現在將與指揮、演奏家及製作人一同獲得葛萊美獎座的認可，不再只是幕後功臣。