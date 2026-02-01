我是廣告 請繼續往下閱讀

▲葛萊美獎（GRAMMY Awards）2027年將轉播權轉換至串流平台，可看見觀眾收視習慣已大幅改變。（圖／翻攝自葛萊美獎臉書）

2026年第68屆葛萊美獎將在台灣時間2月2日上午8點登場，本屆之後主辦單位美國錄音學院就會結束與CBS電視台（Columbia Broadcasting System）長達54年的合作關係，自2027年起正式轉換至迪士尼（Disney）集團，簽訂為期10年的協議，這也會是葛萊美獎成為第一個在ABC、Hulu和 Disney+三大平台獨家同步播出的頒獎典禮，從中也可看見串流時代來臨的趨勢。CBS自1973年以來一直是葛萊美獎的獨家轉播台，若把即將來臨的2026年典禮算進去，雙方合作長達54年。但隨著媒體收視習慣改變，錄音學院決定在2026年合約到期後，將轉播權移交給迪士尼。根據《TheＷrap》報導，錄音學院執行長哈維・梅森（Harvey Mason Jr.）先前公開表示：「我們感謝CBS長期以來的夥伴情誼，同時也很榮幸能加入迪士尼系統，這是錄音學院轉型與成長的重要里程碑。」這項新協議對迪士尼旗下的ABC電視台而言特別有意義，2027年這一年，ABC將一口氣包辦美國娛樂與體育界的三大盛事，包括葛萊美獎、奧斯卡金像獎（Oscars），以及第61屆超級盃。錄音學院還將製作葛萊美品牌的音樂特輯與特別節目，未來在迪士尼旗下各平台播出，最大化音樂內容的影響力。不過，自2029年起，奧斯卡金像獎頒獎典禮也會結束和ABC自1976年起的合作，2029年起改由全球獨家轉播YouTube，目前已簽約至2033年。