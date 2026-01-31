我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒衛冕軍樂天桃猿今（31）日在桃園進行春訓開訓儀式，日籍代理領隊森井誠之從日本來台參加開訓，他表示，新賽季會向球迷傳達正面的訊息，全隊目標明確，以邁向2連霸努力。談到新賽季由曾豪駒擔任總教練，森井透露，經過審慎評估後所做的決定，「們的目標是2連霸，這些方向都有確實好好跟總教練進行溝通之後，才做出的決定。」桃猿去年以年度第3名晉級季後賽，卻一路過關斬將，演出「下剋上」驚奇，最終奪下樂天集團入主後的首座冠軍，季末卻因負面消息頻傳，原領隊牧野幸輝去職，由東北樂天金鷲社長森井誠之接任。森井今日在開訓後指出，球隊目標明確，「當然是朝著2連霸，無論是上半季或是下半季冠軍，我們都一樣蓄勢待發，朝各方面努力。」桃猿在今日在舉辦開訓儀式後，將在2月3日移動至台東展開正式春訓，並一路到3月官辦熱身賽才會離開東部，副領隊礒江厚綺說，「那這一次訓練方面是準備得非常順利。」去年球季末桃猿不斷傳出負面新聞，包含選手伙食、住宿，森井表示，「那去年發生的這些問題，我都有理解與掌握。已經有逐步開始進行改善，都朝正面的一個發展，而選手也有好的回饋，現在提供的環境也讓選手可以集中專注訓練，不用擔心其餘的事情。」森井指出，二軍北遷是優點，「我們一軍、二軍是可以一起就近訓練的，更顯得我們是一支『One Team』的團隊。可以就近練習、觀察。」森井坦言，球隊過去負面新聞不斷，接下來會向球迷傳達正面的訊息。桃猿去年奪冠後未與日籍總教練古久保健二續約，新賽季主帥一職最終由首席教練曾豪駒接任，森井直言，從季中就有慎審評估新教頭人選，「那當然曾豪駒總教練是最了解球隊的一位教練，對於球隊未來的方向要怎麼安排、執行，我們的目標是2連霸，這些方向都有確實好好跟總教練進行溝通之後，才做出的決定。」