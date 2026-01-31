我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿當家球星林立日前因身體因素考量，宣布不參與2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），今（31）日桃猿展開新球季春訓，林立受訪時透露，休賽季確實都在養傷，也因為傷勢嚴重，只能選擇放棄中華隊。不過林立也說，中華隊還有很多很棒的選手，「台灣也有些還沒有打過的選手，年輕的選手也都還不錯，沒試還不知道。」林立加入職棒後對於國際賽無役不與，經典賽、12強賽、亞運等重點國際賽都未缺席，亦是中華隊重要的打擊核心，日前他因傷勢考量宣布不參與經典賽，被視為中華隊一大戰力損失。桃猿今日展開新球季春訓，總教練曾豪駒展現幽默感，試圖再邀請林立加入中華隊。林立表示，近期都在養傷，「大家都知道我受傷，我也不希望這個傷一直都是藉口。現階段就是先讓身體恢復到正常，然後再銜接練習，再到熱身賽、開季。就看身體能不能去負荷，其他就是順其自然。」林立透露，近期以不影響手部、腳部的方式去練，「今天開訓才知道狀況是好還是壞，好的話那最好，不好的話就再給它一些時間。」林立也坦言，辭退經典賽的最大原因還是因為傷勢，「去年我們很幸運打到季後挑戰賽，球季比別人晚結束，受傷的部分休息時間也都不太夠，剛好這次受傷真的是影響到，所以才會想說就不參加。」林立也強調，「中華隊不是一定要有誰。因為還有更好的人選，像這次旅外的也都回來，台灣也有些還沒有打過的選手，年輕的選手也都還不錯，沒試還不知道。」林立說，因為這次他沒辦法打，可以讓其他選手可以去參與，「我覺得這會讓其他人被看到，這些人其實（實力）也可以。說不定這次打完，明年就不會說『為什麼我沒打』、『為什麼我不打』。」