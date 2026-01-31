我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟新年度春訓將在2月2日展開，內野手黃韋盛今（31）日出席「Run with the brothers」路跑活動，回顧上個賽季，黃韋盛認為成績與心情都是高低起伏過大，希望今年球季能夠更平穩。談到去年台灣大賽遭到樂天桃猿「下剋上」，黃韋盛直言，算是被桃猿狠狠重擊，讓球隊有更想往上走的感覺，「我們今年也會想辦法反擊回去。」黃韋盛休賽季做肩膀肌力活動度訓練，「因為2024年受了一個蠻嚴重的傷，那今年就是把它補強，還有讓肩膀的穩定性可以好一點。」黃韋盛指出，休賽季一開始先以重量訓練為主，隨後與業餘成棒台壽霸龍一起訓練，「想要讓自己可以早點進入球隊運作的狀態。」黃韋盛透露，王政順、蘇緯達也一起跟著業餘成棒一起練，「因為自己練的時候，比較不知道自己的問題點在哪裡，就可以問其他選手，甚至還有城市隊的教練一些建議，反而會對自己有更不同的認知，有更多解決問題的方法。」黃韋盛去年在一軍出賽96場，敲出85安、3轟，打擊率2成74，各項數據皆是生涯最佳，回顧去年球季，黃韋盛說，「高低起伏還是有點太大，我想要成為比較穩定的選手，這也是我的課題。不只是成績，自己的心情起伏也希望可以平穩一點。」黃韋盛認為，去年是很好的經驗，「遇到挫折的時候更有方法去面對，而不是不知道怎麼辦。」上個賽季黃韋盛以三壘手的身份出賽79場，僅差1場就有個人獎項入圍資格，比較獎項，黃韋盛更在意能否穩定出賽，「我自己比較注重如何幫助球隊，所以當下沒有去想獎項。我自己的角色可以去守更多位置，三壘我記得差1場，但是其他位置還是有蠻多出賽，我覺得就很知足，能上場對自己比較重要，當然獎項是自己的附加價值，我也會去往這方面去追求，自己的核心還是幫助球隊。」兄弟去年尋求衛冕卻在台灣大賽不敵樂天桃猿，黃韋盛坦言有更想往上走的感覺，「對我們團隊來說，是一個很好的對抗感，畢竟我們真的沒有打好，被對方壓著打，會讓我們更想要贏對方。」黃韋盛直言，去年的台灣大賽算是被桃猿狠狠重擊一拳，「我們今年也會想辦法反擊回去。」