我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿頭號球星林立休賽季與球隊簽下8年1.8億大合約，有機會成為終身「桃猿人」，今（31）日受訪時，他不諱言，因為領了高薪，壓力相對更大，也認為必須要打出符合身家的成績，至於為何決定8年長約，林立坦言，既然球隊誠意十足，自己當然會接受，他也打趣表示，「這8年也不知道會不會發生什麼事，所以我覺得球團很勇敢。」林立坦言，領了高薪後壓力當然會很大，「因為大家都知道我的薪資是多少，其實我覺得讓大家知道是好事。球團願意花這麼高的錢去養我，就是大家都知道我薪水很高，對我的看法就不一樣。」不過林立也說，「我想告訴各位，這就是薪資，是個人的隱私，我覺得也不用放太重，拿到這個約就必須要達到這樣的成績，我覺得就是盡力用自己的表現去幫助球隊，希望未來有更多人簽到更高，超過徐若熙也好。」林立還打趣表示，「但是我覺得薪資可以不公開是最好啦！」對於8年的長約，林立直言一開始也是嚇一跳，「因為這8年也不知道會不會發生什麼事，所以我覺得球團很勇敢。那我也必須去負起這個責任，一旦簽下就必須要達到這個表現，若沒達到的這表現，一定會被講話，那我也準備好了。」林立表示，每次上場，目標就是做到自己想做到的事，「我要去影響其他人，無論是自己人、敵人，這8年間要達到怎樣的個人表現，我沒辦法保證，但我能影響自己人進步、影響敵人混淆，這件事是我能做到的。」林立強調，未來的8年就是盡量去把自己的身價打出來，讓眾人知道他是符合身價，「8年很長、金額很大，就還是會緊張，因為大家的眼神會改變，還是希望大家當我是正常人，不要有距離。」林立在明年取得FA資格前就簽下大約，他說大家都問他為何不想先簽1年後投身FA拚身價，「我覺得球隊都這麼有誠意了，為什麼要去給別人機會？願意給超出我自己想像中數字的話，那有何不可？球團那麼有誠意，當然就接受。」談到今年的期望，林立唯一目標就是「身體健康」，他直言，每位選手都在祈求身體健康，但實際上有點難達成，「我每年也都希望自己健康打完一整季，但是近幾年的，我好像都沒辦法健康打滿一整季，我覺得這是一件不容易的事。」林立習慣將傷痛稱為「朋友」，「我的『朋友』越來越多，要去跟他們相處，達到一個好的工作狀態，就是要跟『朋友』好好溝通，趁現在好好強化，希望可以打滿一整季。」林立認為，需要花更多時間去規劃訓練，曾能確保接下來穩定出賽。