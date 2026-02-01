我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒衛冕軍樂天桃猿昨（31）日展開新球季春訓，正在花蓮服兵役的內野手馬傑森也現身參與開訓，談到軍中生活，馬傑森直言「充實」，除了操作步槍、無人機等裝備，還進入戰車內部學習裝卸彈藥，近期馬傑森也活躍於國軍宣傳影片，他笑說，「就推廣國軍，看大家有沒有想要進來。」馬傑森在去年季後賽前收到兵單，並於台灣大賽G5封王戰隔天入伍，不過桃猿季末閃電換帥一事，第一時間他並不知情，「那時候營士官長，他跟我說，『欸！你們總教練被換掉了。』因為我那時沒有手機，我想說在講什麼東西，然後手機發下來，才知道真的被換掉了。」馬傑森笑說，當兵會控管手機使用時間，有點與世隔絕，「看到新聞後，想說怎麼那麼突然，但也沒有人可以跟我討論。」馬傑森目前仍在服役，為了開訓特別回到桃園，談到軍中生活，馬傑森直言「充實」，「學習各式各樣的東西，像是步槍、班用機槍、手槍，還有無人機，很像在玩電動，但真的很特別，可以學到無人機。」馬傑森下部隊後被分到戰車營，負責是戰備後勤，「幫忙搬彈、卸彈，因為2週會有1次戰備，回來後就要協助清潔。」馬傑森說，實際進入戰車內部，視覺很震撼。馬傑森透露，其實軍中看球的人不少，「剛進去的時候，用餐時會播新聞，剛好播到我，大家都轉頭過來看我，當時有點小尷尬。」他也說，這是他在球隊以外，與非棒球相關人士長期生活，「鄰兵大多是大學、研究所畢業，大家都聊不同領域的內容，像是台積電，難怪台積電股票一直漲。」馬傑森預計農曆年後結訓，他表示休賽季雖然無法每天訓練，但仍會趁著假日找訓練師加強，「當兵就正常操課，如果有運動時間，我會去做重量訓練，鄰兵也會陪我傳接球，結訓後會盡快趕上球隊進度。」