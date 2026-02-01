我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《左撇子女孩》曾打進本屆奧斯卡最佳國際電影的15強初選名單，不只影評叫好，也有歐美著名影后力薦，但在台灣的票房還是很難談得上特別亮眼。（圖／光年映畫提供）

▲《96分鐘》在戲院放映時，有聲光效果加成，刺激感與震撼度遠勝過在家看小螢幕。（圖／華影國際提供）

▲《左撇子女孩》這樣的文藝小品，在串流平台上欣賞，比較不受大銀幕影音效果打折扣的衝擊，但在家看片容易分心，還是會有影響。（圖／光年映畫提供）

去年下半年在台灣賣破兩億元的《96分鐘》以及代表台灣進軍奧斯卡最佳國際電影的《左撇子女孩》，Netflix上架後分別登上電影類排行榜的冠、亞軍，將其他國家影片踩在腳下，看似頗為風光，卻突顯許多觀眾「只在串流平台看國片」的殘酷真相，而因為串流平台的體驗與電影院大不同，不少人對片子頗有批評，不像在戲院觀賞的觀眾能有聲光效果的享受。林柏宏領銜主演的《96分鐘》和導演鄒時擎籌備多年的《左撇子女孩》，分別是去年叫座、叫好國片代表，但就有不少觀眾不管叫座還是叫好，只會在串流平台上欣賞國片，理由常常是：「國片再等一下，很快就上串流。」也讓人回想起台灣賣座不佳卻在上架Netflix時霸榜的《周處除三害》，顯示觀眾不是對這些片沒興趣，是不想把寶貴的電影票錢花在國片上。以Netflix目前的高級方案：每月月費為新台幣460元，可以供4個裝置同時使用Ultra HD超高畫質（4K）觀看，比兩個人進戲院還要便宜一些，精打細算的民眾當然會認為有些不急著要去戲院看的影片，可以等到Netflix上架。不過像是《96分鐘》這樣的影片，戲院的聲光效果能帶來更震撼的感受，在家看著小螢幕，就沒有沉浸式的體感，容易分心，就會更注意到情節上的一些瑕疵。在網上有些人對《96分鐘》表示：「還好那時沒有進戲院。」或稱自己覺得情節有漏洞、沒想像中刺激。正因為在家看串流不能聚精會神、沒有視效與音效分走注意力，影片的劇情、表演上的問題更容易被突顯，對於大型商業片就很吃虧。《96分鐘》的粉絲反駁稱在戲院看感覺蠻過癮，這就不是只在家看小螢幕能夠有的享受。早先麥特戴蒙在宣傳自己的Netflix新片《全信沒收》時，就揭露過觀眾在家看電影的專注力，跟在戲院裡面根本「完全不同等級」，因此Netflix會希望他們把最刺激的動作場面在前段就登場，讓觀眾不會覺得片子演了一陣子都還沉悶，甚至要求在對白要重複交代劇情好幾次，免得有觀眾是邊滑手機邊看，不會注意片子在演什麼。因而串流平台影片與戲院的院線片，已經是不一樣的產品，組成的模式都不一樣，要把院線片放在串流還讓心有旁騖的觀眾感到過癮，就不一定會是擺在戲院能讓影評和觀眾叫好的電影，在串流上看片也不會給出對片子本身最公允的評價。倒是《96分鐘》除了台灣上榜之外，連續兩天在全球影片榜得到第7名，超過50個國家和地區上前10名，連在西非的奈及利亞都登上冠軍。至於《左撇子女孩》受到大銀幕影音效果缺乏的影響較少，網友評價大都不錯，只是好片也不一定能夠吸引到很多觀眾進戲院，儘管片子最終只有打進奧斯卡最佳國際電影15強初選名單，仍是頗獲讚譽，連著名影后娜塔莉波曼、伊莎貝雨蓓等都稱讚是觀眾一定不能錯過的好片，目前全台還有北市的長春國賓與南港喜樂時代在映演。