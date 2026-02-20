我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓韶禧（左）曾陷入柳俊烈、惠利三角戀疑雲，韓韶禧近日宣傳《末路雙嬌》時，藉此表示對於過去的失控發言感到抱歉，希望大眾還能接納她。（圖／IG@xeesoxee、ryusdb、hyeri_0609）

韓韶禧演活「最美小三」 疑似誤當第三者翻車

▲Candle JUNE曾開記者會公開廣末涼子外遇。（圖／翻攝tokyo-sports）

廣末涼子偷吃出軌 還因危險駕駛致傷被拘留

▲徐睿知曾因私事重創形象，消失10個月後復出拍戲。（圖／Netflix）

徐睿知控制男友讓人害怕 造成少女時代徐玄創傷

近年日韓娛樂圈接連出現高人氣女星形象急轉直下的案例，從感情爭議、婚外情到私下行為風波，聲量衝到最高點後，事業走向卻在短時間內出現明顯轉折。韓韶禧因捲入與柳俊烈、惠利之間的感情爭議，演藝行程一度全面暫停；廣末涼子在承認婚內出軌後，演藝活動中斷，後續又因交通事故與傷害案件被拘留；徐睿知則在爆出感情操控與霸凌指控後，迅速淡出主流戲劇市場。三人都曾站在事業高峰，如今演藝狀態與市場位置出現明顯落差，也成為近年娛樂圈「爆紅後翻車」的代表性例子。韓韶禧憑藉《夫妻的世界》飾演最美小三、《以吾之名》武打女星快速累積高人氣，一度同時橫跨戲劇、時尚與廣告市場，是品牌與製作方眼中的新世代指標人物。然而2024年，她捲入與柳俊烈、惠利之間被形容為「換乘戀愛」的感情風波，從私下情感動向、社群發言失控到個人狀態，全數被外界放大檢視。事件延燒期間，她幾乎全面停下公開行程，手中代言陸續調整，新戲動向一度歸零，近2年未有正式推出的戲劇作品。所幸電影《末路雙嬌》仍如期於1月上映，同時也確定接下《我獨自升級》真人版影集角色，將與邊佑錫展開對手戲，成為她近來最受關注的回歸動向。廣末涼子長年被視為日本演藝圈的代表性人物，形象橫跨少女時期到母親角色，累積穩定國民好感度。然而2023年6月，她承認與法國餐廳sio主廚鳥羽周作發生婚內出軌，最終與Candle JUNE離婚，這也是她繼與岡澤高宏第一次婚姻後，再度結束婚姻。廣末涼子婚外情風波曝光後，原本建立多年的信任基礎瞬間瓦解，廣告合約中止、戲劇作品撤換，演藝活動全面暫停。沉寂一段時間後，雖陸續傳出她回歸的相關動向，但市場反應與定位轉向仍充滿不確定，外界一度推測廣末涼子可能改以小規模作品或舞台演出作為重心。未料她又於去年（2025）4月7日在靜岡縣掛川市的新東名高速公路發生交通事故，期間因踢傷護士腿部，以現行犯身分被逮捕，涉嫌傷害罪與危險駕駛致傷，被拘留10天，藥檢結果顯示無異狀，證實並未濫用藥物。獲釋後，她外貌憔悴浮腫，情緒狀態引發關注，經紀公司證實其精神狀況不穩，隨即入住東京都內醫院治療，經診斷確定罹患「雙極性情感障礙」與「甲狀腺功能亢進症」。公司也坦言，過去將她的異常與痛苦簡化為「身體不適」，是必須深切反省之處，因此決定全面暫停其所有演藝活動，專注於身心康復，並強調不會以疾病作為推卸責任的理由，後續仍將誠實配合警方調查。徐睿知在2020年與金秀賢合作主演《雖然是精神病但沒關係》，迅速站上一線女主角位置，事業正值上升期，卻隨即捲入感情操控、校園霸凌等多項指控。她不僅被指曾是校園霸凌者，還被爆出曾要求前男友金正賢在拍攝期間不得與其他女性過於親密，進而影響2018年《時間》記者會上，金正賢無理對待同劇女主角徐玄，讓徐玄留下心理創傷。儘管部分內容後續出現不同說法，輿論衝擊已對她的演藝生涯造成實質影響，此後她幾乎淡出主流戲劇市場，曝光量與作品數量大幅減少，僅透過零星活動與社群維持存在感，與過去高密度曝光形成明顯落差。2022年，她曾短暫復出主演電視劇《夏娃的醜聞》，但討論度已不如過往；日前她確定離開金秀賢所屬公司Goldmedalist，轉而與SUBLIME簽約成為旗下演員，該公司旗下藝人包含宋康昊、「少女時代」Tiffany Young、惠利等人，未來是否能藉由新公司重新挽回大眾信任，也讓外界相當關注。