南韓女星韓韶禧2024年3月捲入與柳俊烈、惠利之間的「換乘戀愛」風波，從感情動向、社群失控發言到私下狀態，全都被外界放大檢視，相關話題至今仍時不時被翻出討論。隨著她主演的新片《末路雙嬌》即將上映，她首度面對記者談及這幾年來的心境轉折，直言並不覺得委屈，即使發言犀利失控與不當，「還是希望大家能喜歡我。」認了有在反省，「這些經歷也成為我審視、分析自己的重要元素之一」。
韓韶禧再談「換乘戀愛」風波 希望大家還能喜歡她
韓韶禧2024年3月捲入與柳俊烈、惠利之間的「換乘戀愛」風波，隨著她主演的新片《末路雙嬌》將上映，她首度正式面對媒體，被問起當時的心境，她態度相當冷靜，直言並不覺得委屈，「就是覺得這些事情都得接受。」她也坦承，隨著時間過去，自己對這類輿論有了不同的理解，身為一名演員，同時也是被大眾高度關注的「指標性人物」，言行自然會被放大檢視。
韓韶禧表示，正因如此，自己反而會產生一種責任感，認為說出口的話必須具備說服力，「所有人不可能想法都一樣，10個人不可能10個都喜歡我，如果一直陷在『為什麼』裡，是不會有成長的。」她也提到，與其抗拒這些聲音，不如選擇接受，將外界的批評與提醒轉化為對自己的修正方向，「這部分要更小心，那部分可以再加強。」她笑說，這些經歷也成為她審視、分析自己的重要元素之一，「即便如此，還是希望大家能喜歡我。」
談到同樣備受關注的個人部落格，韓韶禧也首度回應停更原因，她的發文向來話題性十足，但自去年（2025）4月後便暫停更新，她坦言更新時間一直很隨性，這次也是自己停最久的一次，「因為直播太常聊天了，反而覺得沒什麼好寫的」。
她也不諱言，過去寫部落格時，心情其實常常很悶，會反覆自問「自己真的值得被愛嗎？收到這麼多愛，又能為大家做些什麼？」因此不少文章都是寫了又刪，最後留下的內容，往往只是簡單問候近況、碎念幾句，再提醒大家照顧身體就結束，「寫來寫去都差不多，就想說是不是該換個方式，結果一拖就拖到現在。」不過她也透露，之後仍會再度動筆，因為真的有人一直喜歡她的文字，言語間流露對粉絲的珍惜。
韓韶禧每次發文都成話題 關鍵與惠利、柳俊烈有關
韓韶禧之所以發文都能成為話題，是因為惠利與柳俊烈於2023年11月分手，4個月後，韓韶禧與柳俊烈在2024年白色情人節被目擊於夏威夷約會，兩人隨後認愛，惠利卻突然在社群寫下「真有趣」，瞬間引爆「換乘戀愛」爭議。當時韓韶禧第一時間回應「我也覺得很有趣呢」，並澄清並非換乘戀愛，語氣中明顯流露不悅，之後也透過部落格發表更詳細的說明；甚至在分手柳俊烈時，還在部落格PO出妮可基嫚跟「阿湯哥」湯姆克魯斯離婚後手舞足蹈的迷因照，引發熱議。
事件延燒期間，她還一度被質疑開設小號對惠利留下惡評，雖然經紀公司已出面否認該帳號與她無關，但在缺乏明確證據的情況下，仍承受大量指責與輿論壓力，也讓韓韶禧之後的每一次社群動態，都成為外界放大檢視的焦點。
我是廣告 請繼續往下閱讀
韓韶禧2024年3月捲入與柳俊烈、惠利之間的「換乘戀愛」風波，隨著她主演的新片《末路雙嬌》將上映，她首度正式面對媒體，被問起當時的心境，她態度相當冷靜，直言並不覺得委屈，「就是覺得這些事情都得接受。」她也坦承，隨著時間過去，自己對這類輿論有了不同的理解，身為一名演員，同時也是被大眾高度關注的「指標性人物」，言行自然會被放大檢視。
韓韶禧表示，正因如此，自己反而會產生一種責任感，認為說出口的話必須具備說服力，「所有人不可能想法都一樣，10個人不可能10個都喜歡我，如果一直陷在『為什麼』裡，是不會有成長的。」她也提到，與其抗拒這些聲音，不如選擇接受，將外界的批評與提醒轉化為對自己的修正方向，「這部分要更小心，那部分可以再加強。」她笑說，這些經歷也成為她審視、分析自己的重要元素之一，「即便如此，還是希望大家能喜歡我。」
談到同樣備受關注的個人部落格，韓韶禧也首度回應停更原因，她的發文向來話題性十足，但自去年（2025）4月後便暫停更新，她坦言更新時間一直很隨性，這次也是自己停最久的一次，「因為直播太常聊天了，反而覺得沒什麼好寫的」。
她也不諱言，過去寫部落格時，心情其實常常很悶，會反覆自問「自己真的值得被愛嗎？收到這麼多愛，又能為大家做些什麼？」因此不少文章都是寫了又刪，最後留下的內容，往往只是簡單問候近況、碎念幾句，再提醒大家照顧身體就結束，「寫來寫去都差不多，就想說是不是該換個方式，結果一拖就拖到現在。」不過她也透露，之後仍會再度動筆，因為真的有人一直喜歡她的文字，言語間流露對粉絲的珍惜。
韓韶禧每次發文都成話題 關鍵與惠利、柳俊烈有關
韓韶禧之所以發文都能成為話題，是因為惠利與柳俊烈於2023年11月分手，4個月後，韓韶禧與柳俊烈在2024年白色情人節被目擊於夏威夷約會，兩人隨後認愛，惠利卻突然在社群寫下「真有趣」，瞬間引爆「換乘戀愛」爭議。當時韓韶禧第一時間回應「我也覺得很有趣呢」，並澄清並非換乘戀愛，語氣中明顯流露不悅，之後也透過部落格發表更詳細的說明；甚至在分手柳俊烈時，還在部落格PO出妮可基嫚跟「阿湯哥」湯姆克魯斯離婚後手舞足蹈的迷因照，引發熱議。
事件延燒期間，她還一度被質疑開設小號對惠利留下惡評，雖然經紀公司已出面否認該帳號與她無關，但在缺乏明確證據的情況下，仍承受大量指責與輿論壓力，也讓韓韶禧之後的每一次社群動態，都成為外界放大檢視的焦點。