▲隋棠自從開始增肌後，體重增加了不少。（圖／翻攝自IG@suitangtang）

隋棠過去一年積極增肌，時常PO出驚人的肌肉照，不過最近工作繁忙減脂卡關，她昨（1）日在IG公開真實體重變化，並詳解讓她維持逆天長腿與緊緻臀線的「臀腿訓練菜單」，提到剛開始只有51公斤，一度飆到60公斤，現在則是58公斤，臀推的重量也來到190公斤，相當厲害。連女星李千娜看了都忍不住留言，「救命啊！」隋棠揭露了這段時間的體態旅程，從最初的開始增肌，一度達到，目前則處於的階段。不同於大眾對女星追求極致纖瘦的印象，隋棠勇於接受體重上升帶來的體型變化，展現了現代女性對於美的健康詮釋。針對眾多網友敲碗的「臀腿菜單」，隋棠表示訓練內容並不複雜，關鍵在於漸進式超負荷原則。她每週固定進行兩次臀腿日，動作採兩組菜單交替執行，每項訓練維持最令人驚訝的是，隋棠展現了強大的意志力與體能，她在過去10個月內將關鍵動作大幅進階，臀推從20公斤進化到190公斤，從3公斤啞鈴增加至。隋棠打趣分享，這類高強度訓練讓她又愛又恨，每次暖身後必須搭配重金屬歌單才能撐過最累人的時刻，但其對臀型改變的效果卻極其突出。不過隋棠也說，想追求體態的進步，必須先建立正確的觀念，並心理上接受體型在增肌期的變化，才有可能練出理想的線條，隋棠溫柔勉勵粉絲，「最重要也最難的，持之以恆的鍛鍊。啊，這不用多說，我們都知道有多難，所以肯出門前往健身房妳就贏在起跑點了！」