葛萊美獎今（2）日上午盛大舉行，除了獎項的爭奪之外，明星之間的爭奇鬥豔、表演花絮也都是亮點之一，《NOWNEWS今日新聞》也整理出6大亮點，其中紅毯以女星Chappell Roan（查佩爾羅恩）的乳環勾薄紗最吸睛，小賈斯汀穿內褲開唱、獵魔女團奪獎以及Rosé嗨唱〈APT.〉，以及妮姬·米娜（Nicki Minaj）被主持人虧還在跟川普討論重要的事情、Lady Gaga（女神卡卡）奪獎的感人瞬間，都受到討論。
乳環勾禮服！女星火辣登台
Chappell Roan（查佩爾羅恩）穿著酒紅色禮服登上葛萊美獎，不過仔細看可以發現，她的禮服竟然是勾在乳環上面，立刻成為全場焦點，查佩爾羅恩原本就是以變裝皇后的風格聞名，此次大膽的嘗試，立刻受到網友討論，「這尺度可以播嗎」、「真的太瘋」、「只有她敢這樣穿」。
小賈斯汀穿四角褲開唱 睽違4年回歸樂壇
另外，睽違4年回到葛萊美舞台的小賈斯汀則是穿著一條四角褲就上台演唱新歌《Yukon》，身上大片的刺青展現出另類氣場，而他在結束演唱後，以相當輕鬆的步伐下台，老婆海莉則跟著他的演唱輕輕搖擺，眼神充滿愛意。
小賈斯汀2022年罹患「雷氏症候群」導致顏面神經失調，緊急取消世界巡迴演唱會，暫停演藝活動修養身心，此次以專輯《SWAG》重返舞台，入圍了葛萊美年度專輯、最佳流行獨奏表演、最佳流行歌唱專輯以及最佳R&B表演等4大獎項。
獵魔女團奪獎 K-pop首例
動畫電影《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉拿下「最佳視覺媒體歌曲獎」，不只寫下K-pop首度獲得葛萊美肯定的歷史，也再次替這部早已創下多項驚人紀錄的作品，添上一筆重量級成績。
Rosé嗨唱〈APT.〉 親吻火星人
BLACKPINK成員Rosé和火星人Bruno Mars在開場表演帶來經典神曲〈APT.〉，Rosé更在舞台上調皮親吻Bruno Mars的臉頰，將現場氣氛炒至最高點，頒獎典禮瞬間變成超嗨夜店。Rosé更是K-pop首位以個人身分站上葛萊美舞台的歌手。
不僅如此，Rosé本屆也入圍三大獎項，包括年度歌曲、年度製作以及最佳流行組合，不過在流行組合獎項中，敗給亞莉安娜（Ariana Grande）與辛西婭（Cynthia Erivo） 合唱的〈Defying Gravity〉。
掩面痛哭 Lady Gaga拿最佳流行演唱專輯
Lady Gaga拿下最佳流行演唱專輯獎，在聽到自己名字的時候，她激動到掩面痛哭，她在發表感言時也難掩情緒激動，「我從很小的時候就開始做音樂，每當我站在這裡，還是能感受到那股熱忱，我想感謝我的夥伴，我愛你。」還有粉絲激動留言，「這女人活該得獎！唱歌太好聽。」Lady Gaga本屆橫掃多項大獎，如最佳流行專輯、最佳舞曲流行錄音、最佳混音唱片等等。
缺席典禮 妮姬米娜被虧還在跟川普開會
在典禮進行的時候，主持人突然Cue到妮姬米娜，笑說她現在不在這邊，因為還在白宮跟川普討論重要的事情，非常跟進時事，惹全場笑聲不斷。43歲的妮姬米娜過去曾是為了逃離貧困才到美國的移民兒童，但川普打擊非法移民，雙方政治立場有分歧，不過日前她卻和川普同台，大力支持其推行的新生兒「川普帳戶」，還說自己是川普的頭號粉絲，更秀出要價上百萬元美金的「川普金卡」，象徵她已經獲得美國的永久居留權。
